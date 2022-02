Birra, Gian Marco Centinaio sull’investimento di Heineken in Sardegna: “È un progetto importante”

di Luca Venturino 25 Febbraio 2022

L’investimento di 73 milioni di euro annunciato da poche ore a Heineken Italia, volto a migliorare e ammodernare il birrificio di Ichnusa in Sardegna, è cosa buona e giusta: questo il sunto dell’intervento di Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha voluto commentare la lieta notizia.

“Un progetto importante grazie al quale verrà potenziato uno stabilimento italiano e un marchio che ha un forte riconoscimento territoriale” ha aggiunto Centinaio, che ha voluto sottolineare come il piano di investimenti presentato da Heineken porterà, oltre a benefici in ambito di produttività e competitività nel settore, anche a ricadute concrete sul territorio sardo in termine di occupazione, ambiente e indotto; oltre a un “aumento sia della qualità sia della capacità produttiva e di confezionamento che, con l’impianto a regime, dovrebbe aumentare del 60 per cento, con impatti positivi sulla filiera produttiva locale e nazionale”.