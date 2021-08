In vista della Giornata Mondiale della Birra 2021, Tiendeo.it in un'indagine ha rivelato che gli italiani preferiscono le etichette nazionali, seguite dalla birra olandese e da quella tedesca.

di Manuela 3 Agosto 2021

Il 6 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Birra 2021. Per l’occasione, ecco che Tiendeo.it, azienda che si occupa dei drive-to-store per quanto riguarda il settore retail, ha rivelato i dati di un’indagine relativa al consumo di birra in Italia. È così emerso che gli italiani sembrano preferire le etichette nazionali, seguite poi dalla birra olandese e da quella tedesca.

In realtà, quando si tratta di bere birra, gli italiani tendono a consumare le marche tradizionali nostrane, anche quando queste etichette sono state comprate da multinazionali estere, anche se prodotte sempre su suolo italico.

In effetti, il 50,5% delle ricerche fatte dagli italiani riguarda marchi nazionali. Tuttavia, andando a scavare, si scopre che i principali al momento appartengono a multinazionali:

Peroni appartiene a Asahi Breweies Europe Ltd

Moretti appartiene al Gruppo Heineken

Ichnusa appartiene al Gruppo Heineken

Poretti appartiene a Carlsberg Italia S.p.a.

Dopo le etichette nazionali, gli italiani sembrano preferire quelle olandesi (17%): in testa abbiamo Heineken (a proposito di birra olandese: i Paesi Bassi sono il più grande esportatore europeo di birra).

A seguire ci sono le birre tedesche (8%) con marchi come Beck’s, Paulaner e Warsteiner. Al quarto posto troviamo le birre danesi-inglesi (6%), mentre al quinto le birre belghe (5%).

Tornando a parlare delle birre nazionali, gli italiani hanno manifestato anche una netta preferenza per quelle locali. Lo studio ha analizzato i dati di 105 birre: fra queste, 52 erano di produzione locale, quasi tutte italiane. Di queste 48 birre italiane, 36 erano di produzione locale e non appartenenti a multinazionali.

Fra le birre di produzione locale straniere, invece, pare che vadano per la maggiore quelle polacche, tedesche, belghe, danesi, irlandesi, scozzesi, francesi, norvegesi e slovene.