Birra Guinness a domicilio: l’idea di un pub in Irlanda

Birra Guinness a domicilio: l’idea non poteva che venire a un pub irlandese, e pare sia stata molto apprezzata. In queste settimane di lockdown, ogni Paese prova nostalgia per le cose a cui è più abituato. Per dire, gli Italiani sognano una pizza fuori tutti insieme, Matteo Salvini sogna un modello di famiglia irreale, e gli Irlandesi sospirano aspettando il momento in cui torneranno al pub a bere una pinta della loro amatissima birra scura.

Così, il pub The Hatfield House di Belfast si è inventato una soluzione per portare la birra direttamente a casa dei clienti. L’inventiva, in questi periodi difficili, può essere la salvezza di molte attività imprenditoriali. Perciò, senza perdersi d’animo, questo pub irlandese ha attrezzato un furgoncino con spillatrici e tutto il necessario, e va in giro per Belfast portando la birra alla spina direttamente nelle case degli Irlandesi. Tutto, ovviamente, viene fatto in sicurezza, con guanti, mascherine e vendita contactless.

Una soluzione che, qui in Italia, ricorda un po’ l’idea dell’Ape Car targata Vergnano, che durante il lockdown portava in giro per Torino la colazione direttamente a casa dei clienti (e che poi è diventata un’idea imprenditoriale). Resta da vedere se le autorità irlandesi saranno più permissive di quelle torinesi,.

[Fonte: Wired]