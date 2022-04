Birra: Guinness si prepara a lanciare la Cold Brew Coffe Beer in tutto il mondo

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

Dopo il lancio negli Stati Uniti, la Guinness si prepara a lanciare la Cold Brew Coffee Beer anche nel resto del mondo: concepita dall’unione dell’iconica formula irlandese con le note del caffè, si tratta di una birra che viene ottenuta aggiungendo del caffè cold brew – vale a dire lasciato in infusione in acqua fredda per un lungo periodo – alla Guinness alla spina insieme ad altri aromi di orzo tostato; già acquistabile nei supermercati Tesco del Regno Unito e disponibile in Europa e Asia entro i prossimi 18 mesi.

Con circa 2 mg di caffeina per lattina, la stessa di un caffè decaffeinato, la Guinness Cold Brew Coffee Beer si esprime al meglio quando viene servita ghiacciata; e va ad apparire sugli scaffali d’oltremanica appena dopo che gli inglesi hanno reso il caffè la bevanda più popolare del reame, superando il tè con 95 milioni di tazze consumate ogni giorno. Si tratta, inoltre, dell’ultima di una serie di innovazioni pionieristiche esplorate da Guinness negli ultimi 12 mesi, come la spillatrice domestica e la 0.0, ossia la versione analcolica della tradizionale nera irlandese.

“Le note di caffè già presenti nella Guinness rendono la creazione della Cold Brew Coffee Beer un passo naturale nei nostri tentativi di innovazione” ha commentato Grainne Wafer, Global Brand Director di Guinness. “Il caffè è un’enorme parte della cultura in tutto il mondo, e con questa ultima trovata abbiamo trovato l’occasione di presentare la Guinness a nuove tipologie di consumatori”.