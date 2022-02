Birra: in Canada ci si rilassa con la più grande beer spa del mondo

Vuoi rilassarti? Ebbene, devi andare in Canada dove trovi la Muskoka Beer Spa, la più grande spa al mondo a base di birra.

di Manuela 21 Febbraio 2022

Se vi trovate in Canada, più precisamente in Ontario, sappiate che il 7 aprile 2022 inaugurerà la Muskoka Beer Spa, la più grande spa al mondo dedicata alla birra. Il tutto con piscina all’aperto, due vasche idromassaggio, quattro saune, un palcoscenico per la musica e anche una pista di pattinaggio.

Relax e birra insieme, un perfetto connubio. In pratica questa spa avrà annesso un birrificio: i clienti potranno prendere qui la birra e berla in tutta tranquillità a bordo piscina o nelle diverse aree lounge.

Al momento, pare che la Beer spa vera e propria non sia ancora agibile, mentre il birrificio e le cabine siano già aperte, prima ancora dell’inaugurazione ufficiale. Quello che attualmente si può fare è bere una birra artigianale davanti a un fuoco da campo o sfruttando la sauna calda.

Ciascuna cabina avrà un pratico e comodo rubinetto della birra alla spina (Homer Simpson approves this!) in modo che la birra fresca non manchi mai. Inoltre saranno messi a disposizione snack gratuiti, un angolo bar con annesso lavandino, TV, wi-fi, letti queen-size, un soggiorno e anche una zona cucina.

Prossimamente, poi, qui verranno anche ospitati concerti dal vivo ed eventi che unisca musica e birra. Una giornata alla Spa costerà circa 33 euro, ma dal prezzo sono esclusi trattamenti extra.

Ah, se volete poi rilassarvi a suon di birra, ricordatevi che, senza andare fino in Canada, potete sempre praticare il Beer Yoga, a ognuno il suo stile di yoga!