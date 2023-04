Birra: in UK Carlsberg acquisisce da Heineken i diritti per la Kronenbourg

di Manuela Chimera 12 Aprile 2023

Importante modifica nel settore della birra: in UK, infatti, la Carlsberg Marston’s Brewing Company (il cui acronimo è CMBC), ha firmato un accordo per acquisire i diritti di produzione della Kronenbourg da Heineken.

Birra: la Kronenbourg di Heineken va alla Carlsberg

Grazie all’accordo stipulato, a partire già dal 1 giugno 2023, la licenza di produzione del marchio di birra francese verrà trasferita da Heineken UK al Carlsberg Group. Questo vuol dire che nel Regno Unito sarà la Carlsberg ad avere i diritti di produzione e distribuzione della birra Kronenbourg 1664.

Tuttavia, in base agli accordi raggiunti, la Heineken UK continuerà a produrre e confezionare la Kronenbourg 1664 sotto contratto, prima di passare tutto alla Carlsberg Marston’s Brewing Company nel 2024. Inoltre è anche stato concordato un accordo commerciale della durata di tre anni che permetterà di continuare a servire tale marchio negli Star Pubs & Bars di Heineken UK.

Storicamente parlando, la Heineken UK deteneva la licenza per la Kronenbourg 1664 sin dal 2008, da quando, cioè, la Carlsberg e la Heineken avevano acquisito la Scottish & Newcastle. Paul Davies, CEO della Carlsberg Marston’s Brewing Company, ha dichiarato che supportare i marchi e portare innovazioni nella categoria Premium è un pilastro basilare della loro strategia. L’aggiunta di Kronenbourg 1664 nel loro portfolio è un’opportunità per raggiungere tale obiettivo.

Dal canto suo, poi, Boudewijn Haarsma, amministratore delegato di Heieneken UK, ha spiegato che, nel corso degli ultimi quattordici anni, hanno vegliato sulla produzione e distribuzione della Kronebourg nel Regno Unito, garantendo la qualità del prodotto e investendo nel suo marketing e distribuzione. Durante questo periodo, inoltre, hanno anche investito nei loro marchi premium, come Birra Moretti. Senza dimenticare, infine, l’acquisizione di birre di categoria super premium come Beavertown e Brixton.

L’azienda ha poi ulteriori piani di sviluppo, sempre nel Regno Unito, per quanto riguarda la lager spagnola Cruzcampo. A causa di questa vasta gamma di marchi presenti nel suo portfolio, è arrivato il momento giusto per far proseguire la Kronenbourg 1664 lungo la sua strada, cosa che farà grazie all’accordo con Carlsberg.

Infine Andrew Khan, vice presidente di Carlsberg Group, ha aggiunto che questo è un momento speciale per uno dei loro marchi iconici. È giunta l’ora, infatti di dare nuova energia al marchio, favorendone la crescita all’interno del portfolio dell’azienda. In Europa e Asia il marchio ha registrato prestazioni forti e costanti, con una crescita continua. Per questo motivo c’è molta fiducia per quanto riguarda il futuro di Kronebourg 1664 nel Regno Unito.