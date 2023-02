Birra Heineken: Bill Gates acquista 850 milioni di euro di azioni, ma non è un gran bevitore

A quanto pare Bill Gates ha deciso di acquistare 850 milioni di euro in azioni della birra Heineken, pur ammettendo di non essere un gran bevitore.

di Manuela Chimera 24 Febbraio 2023

Bill Gates di Microsoft ha deciso di diventare azionista della birra Heineken. Il miliardario ha, infatti, appena acquistato una partecipazione da 850 milioni di euro nella Heineken Holding NV, anche se, come da lui stesso ammesso, non è che sia poi un grande bevitore di birra. Nonostante l’entità della cifra, però, che non si pensi assolutamente che ora Heineken appartiene a Bill Gates: in pratica si parla di una partecipazione di solo il 3,76% nell’azienda in questione.

Perché Bill Gates ha comprato azioni della Heineken?

L’Autorità olandese che si occupa dei mercati finanziari ha confermato che Bill Gates ha acquistato azioni per un valore di 850 milioni di euro lo scorso 17 febbraio. Queste azioni in precedenza erano detenuta dalla FEMSA messicana, la quale ha però appena venduto tutti i 18 milioni di azioni che aveva nell’azienda. Bill Gates, dal canto suo, ha acquistato 10,8 milioni di queste azioni, un quantitativo sufficientemente grande da richiedere un obbligo di divulgazione ai sensi della legge del mercato azionario olandese.

Molti sono stati stupiti da questa mossa di Bill Gates. Se a certi livelli è normale diversificare il più possibile le azioni in possesso, ecco che già in passato Bill Gates aveva spiegato di non essere un grande bevitore di birra. Per esempio, quando va a vedere una partita di baseball, si concede una birra light per entrare nell’atmosfera, ma nulla di più.

In realtà, andando a vedere le quotazioni di Heineken, è stata una mossa oculata acquistarne azioni. L’azienda ha registrato, infatti, una notevole crescita degli utili nel 2022. E anche per il 2023 è prevista una buona crescita. Per quanto riguarda i ricavi netti, sono aumentati del 21,2% nel 2022, con un volume totale in crescita del 6,4% e ricavi netti per ettolitro in aumento del 13,9%.

Grazie a questa partecipazione, ecco che Heineken entra a far parte del già ricco e variegato portfolio di Bill Gates, insieme a Microsoft Corp, Berkshire Hathaway Inc, Canadian National Railway Co, Waste Management Inc e Caterpillar Inc.

A seguito di tale acquisizione, non possiamo non chiederci come prenderà Bill Gates il fatto che Heineken è ancora attiva in Russia. A gennaio, infatti, Gates aveva dichiarato che Putin, con l’invasione dell’Ucraina, aveva distrutto gli obiettivi mondiali relativi alla sostenibilità. Che il suo ingresso in Heineken possa significare un’accelerazione al progetto dell’azienda di andare via dalla Russia?

Ricordiamo anche che Bill Gates nel 2021 ha acquisito la maggioranza della catena di hotel Four Seasons e ha anche investito 600 milioni di euro nel supermercato online Picnic.