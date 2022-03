Birra: la Puck Futin è sold out prima ancora di essere stata prodotta

La Puck Futin, birra prodotta in Australia in collaborazione con il birrificio ucraino Pravda, va sold out in un'ora, ma ancora non esiste.

di Valentina Dirindin 27 Marzo 2022

Si chiama Puck Futin, è una birra prodotta in Australia ed è andata a ruba, tanto da essere sold out prima ancora di essere stata prodotta. Evidentemente in tanti hanno voluto mostrare il loro sostegno al popolo Ucraino contro il presidente Russo Vladimir Putin, appoggiando la trovata dei produttori dell’Australia meridionale Prancing Pony Brewery, Barossa Valley Brewing e Route 9 Distillery, che insieme birrificio ucraino Pravda hanno realizzato questa nuova birra.

I proventi delle vendite della birra rossa Puck Futin sono stati donati a enti di beneficenza che appoggiano con gli aiuti umanitari la popolazione in Ucraina e i rifugiati ucraini che arrivano in Australia scappando dalla guerra. La birra arriva dopo l’attività social del birrificio ucraino Pravda, che aveva invitato la popolazione alla produzione di Molotov con le sue bottiglie di birra e alla resistenza nei confronti di chi non rispetta la libertà.

La Puck Futin verrà prodotta nel birrificio della Barossa Valley e rilasciata entro il 22 aprile. Ma a seguito dell’annuncio i birrifici hanno raccolto pre ordinazioni tali da far andare il prodotto esaurito in pochissimo tempo. Dopo che le prevendite della birra sono iniziate ieri, il direttore di Beer Cartel Richard Kelsey, che è il distributore esclusivo di Puck Futin, ha affermato che la nuova lattina è andata sold out nel giro di un’ora.