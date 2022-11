Birra Peroni amplia lo stabilimento di Padova e aumenta i posti di lavoro

di Manuela 4 Novembre 2022

Buone notizie da Birra Peroni: l’azienda ha deciso di ampliare il suo stabilimento di Padova, soprattutto per quanto riguarda i locali dedicati alla logistica e alla spedizione merci. Il che vuol dire che aumenterà anche i posti di lavoro.

Attualmente lo stabilimento di Padova vanta una superficie di 73.600 metri quadrati. Con il nuovo ampliamento, si arriverà a circa 93mila metri quadrati. La Conferenza dei Servizi, infatti, ha dato l’ok alla proposta dell’azienda di aumentare gli spazi dei suoi padiglioni.

Il fatto di poter aumentare le aree destinate alla logistica, consentirà al gruppo di organizzare gli spazi in maniera più efficiente, garantendo anche maggior sicurezza ai lavoratori. Questo progetto di ampliamento vedrà l’accorpamento del complesso ex Main Group e di via Quinta Strada. Ovviamente ciò vorrà dire anche poter aumentare la produzione.

Al momento, l’azienda ha dai 165 ai 195 fra dipendenti diretti e indiretti, con una capacità produttiva di 1,9 milioni di ettolitri. Ma avendo più spazi a disposizione e la possibilità di aumentare la produzione, ecco che probabilmente aumenteranno il personale del 15%.

Antonio Bressa, assessore all’edilizia privata, ha spiegato che porterà all’attenzione del Consiglio Comunale la richiesta di variante fatta da Peroni. Per potersi ampliare, infatti, Peroni dovrà versare nelle casse del Comune qualcosa come 700mila euro, riguardanti gli oneri di urbanizzazione e il valore della strada che verrà ceduta per permettere l’ingrandimento.

Ovviamente i tecnici del Comune hanno prima verificato il fatto che la strada non fosse troppo trafficata e che la sua cessione all’azienda non comportasse problemi di viabilità. Visto l’ok, ecco che Peroni si è anche impegnata, come sempre succede in questi casi, a realizzare la manutenzione dei marciapiedi della zona e a realizzare nuovi accorgimenti viabilistici. Il tutto, inoltre, avverrà in un’area periferica, prima di particolari elementi di importanza paesaggistica.

Solamente lo scorso anno Birra Peroni aveva investito in un nuovo impianto no alcol.