Birra Peroni ha un nuovo CFO: è Adam Legersky

di Manuela 16 Febbraio 2022

C’è stato un cambio al vertice di Birra Peroni: il nuovo CFO (aka Chief Financial Officer) sarà Adam Legersky. Il manager, che dovrà riferire all’Amministratore Delegato Enrico Galasso, avrà il computo di guidare e migliorare la strategia finanziaria dell’azienda, occupandosi anche della pianificazione e del controllo degli affari.

Proprio Enrico Galasso, AD di Birra Peroni, ha spiegato che, grazie all’arrivo di Adam, il team finance potrà essere rafforzato in vista delle sfide che si prefigurano nel futuro del marchio (che ha da poco festeggiato i 175 anni di attività). La presenza di Legersky sarà fondamentale soprattutto in questo difficile periodo economico caratterizzato da una notevole variazione della domanda e dei costi.

Galasso ricorda che Birra Peroni è un’azienda che ha fatto la storia in Italia, ma che ha un ruolo sempre più internazionale. E proprio l’arrivo di Adam aiuterà a far crescere il suo business.

Dal canto suo Adam ha rivelato di essere orgoglioso di entrare a far parte della squadra di Birra Peroni, realtà internazionale che unisce in sé tradizione e innovazione, eccellenza del Made in Italy.

Ma chi è Legersky? Beh, ha ottenuto la laurea in Economia all’Università di Praga, lavorando poi per ExxonMobil e la British American Tobacco. Nel 2014 entra a far parte del Gruppo Asahi per supportare l’azienda birraia Plzeňský Prazdroj (quella di Pilsner Urquel). E adesso entra a far parte della squadra di Birra Peroni.