Birra psichedelica: lo straordinario ritrovamento archeologico in Perù

Strani ritrovamenti archeologici in Perù: pare che la tribù dei Wari usasse una birra psichedelica per governare il suo impero.

di Manuela 13 Gennaio 2022

Una birra psichedelica per domarli tutti: è questo che faceva l’antico popolo dei Wari in Perù per governare e mantenere il controllo politico sul suo impero. Almeno, è questa la conclusione a cui è giunto un team di ricercatori alle prese con uno straordinario ritrovamento archeologico.

Secondo una ricerca pubblicata di recente sulla rivista Antiquity, una birra intrisa di droghe allucinogene derivate da semi di alcun piante potrebbe aver aiutato i leader dei Wari, una cultura sudamericana che ha costruito un impero e che ha governato gli altopiani dell’attuale Perù dal 600 al 1000 d.C., prima degli Incas, a mantenere il proprio controllo politico.

Gli scavi archeologici in questione sono quelli del sito di Quilcapampa, nel Perù meridionale. Gli scavi si sono tenuti fra il 2013 e il 2017 e hanno permesso di scoprire che i Wari usavano i semi dell’albero di vilca combinando la droga allucinogena con la birra chicha per creare una bevanda che veniva servita agli ospiti durante le feste, rafforzando le relazioni e permettendo ai Wari di mantenere il controllo politico.

Proprio la scoperta dei semi di vilca nel sito ha permesso di formulare questa particolare ipotesi. Secondo Matthew Biwer, autore dello studio e assistente professore presso il Dickinson College in Pennsylvania, si tratta di un punto di svolta per le Ande in termini di politica e uso degli allucinogeni.

Le popolazioni precedenti, infatti, riservavano l’uso delle sostanze allucinogene e psichedeliche a pochi eletti (come i sacerdoti), mentre gli Inca incentivavano il consumo di massa di birra, ma non usavano sostanze psicotrope come la vilca durante le feste.

L’impero dei Wari si estendeva dal nord del Perù all’estremo sud, fino al confine col Cile e dalla costa fino alle zone montuose delle Ande. Tuttavia non sono ancora ben chiare le cause del crollo dell’impero Wari: persero il potere circa 400 anni prima dell’ascesa dell’impero Inca.

Secondo Biwer i Wari aggiungevano la vilca alla birra in modo da impressionare gli ospiti alle feste. Questi ultimi non potevano poi restituire la cortesia e questo creò una sorta di relazione di indebitamento fra i Wari e i loro ospiti. Essi, infatti, si sarebbero sentiti in dovere di riconoscere il potere dei Wari, convincendosi di dovere loro favori in futuro.

