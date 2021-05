Birra Specialone, il terzo tributo gastronomico dei romanisti a Mourinho

Dopo il gelato e la pizza, a Roma continua a imperversare la Mourinho-mania e così i tifosi, questa volta, si sono inventati la birra “Specialone” dedicata al tecnico portoghese, dalla prossima stagione sulla panchina giallorossa.

L’idea arriva dalla birreria 16 Birra di via Porta Furba 16. “La nascita della Specialone è stata immediata – spiega Juri, uno dei proprietari della birreria romana ai microfoni di Roma Today – Mourinho è stato un grande colpo per la Roma. E sapevamo che l’arrivo di Mourinho avrebbe dato un grande risalto alla squadra e alla città quindi la notte stessa dell’annuncio del suo ingaggio abbiamo creato l’etichetta grazie al nostro grafico Pupazzaro, un vero artista. Nel giro di una settimana presentato la birra prodotta in collaborazione col birrificio artigianale La Buttiga”.

Nello specifico, la birra Specialone è una Session Ipa di 3,8% venduta in lattine da 33cl a 6,50 euro, ma presto arriverà anche alla spina.

Non è una novità assoluta per la 16 Birra questo tipo di iniziativa: la birreria ha infatti realizzato anche la Capitan 16, dedicata all’ex capitano Daniele De Rossi.

Fonte: Roma Today