Birra: una catapulta lancia lattine per bere insieme ai vicini di casa

Come bere insieme ai vicini di casa in tempo di Covid-19? Semplice: lanciandosi lattine di birra con una catapulta. E’ l’idea geniale venuta a due vicini di casa negli Stati Uniti: dovendo mantenere il distanziamento sociale (in Germania usano cappelli con cilindri da piscina), hanno ideato questo sistema che potete vedere nel video di YouTubevideo di YouTube.

Siamo a Walla Walla, cittadina dello stato di Washington. Uno dei due vicini ha deciso di costruire una catapulta in miniatura home made. Ovviamente il progetto ha tenuto conto del peso della lattina e della distanza da percorre: non pensiate che sia uno strumento da dilettanti, è stata calibrata alla perfezione per far volare la lattina di birra dritta nelle mani dell’amico.

Una volta caricata la lattina di birra e fatta scattare la catapulta, il proiettile alcolico fa una precisa parabola e finisce in mano al vicino, il quale non deve neanche scomodarsi o allungarsi per afferrarla: i calcoli sono stati precisi.

Un sistema insolito per recapitare una birra a un amico e berla insieme rispettando il distanziamento sociale (ok, avrebbero potuto farlo in diecimila altri modi più semplici: lasciare una lattina a turno sul confine, usare un’asta… Ma volete mettere il gusto di attivare una catapulta?). L’unico dubbio è questo: gli scossoni patiti dalla lattina durante il tragitto non causeranno un’apertura della medesima un po’ “esplosiva”?