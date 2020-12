Biscotti di Baby Yoda, lo showrunner spiega come prepararli

Dei biscotti di Baby Yoda, iconico personaggio di The Mandalorian, ne avevamo già parlato quando sono stati messi sul mercato. Purtroppo al momento non sono ancora acquistabili dall’ Italia, ma nessun problema: lo showrunner della serie tv spiega come prepararli in casa.

Jon Favreau rivela in un video su YouTube, nel programma di cucina Binging with Babish, la ricetta per i macaron azzurri di Baby Yoda. E non è un caso: Favreau, oltre ad aver lavorato a campioni di incassi come Iron Man e Iron Man 2, è anche stato il regista del film Chef – La ricetta perfetta del 2014 (ed è ovviamente appassionato di cucina). Di seguito il video:

I biscotti non solo solo una trovata commerciale: nella serie tv Baby Yoda mangia dei piccoli macaron azzurri che nell’universo starwarsiano prendono il nome di Nevarro Nummies.

La ricetta è piuttosto semplice e può essere preparata con ingredienti facilmente reperibili. Seguite il video se volete cimentarvi anche voi nella preparazione, in attesa che – magari – la serie tv proponga altre delizie culinare a tema Star Wars.

