Bocuse d’Or: vince la Danimarca, l’Italia non partecipa

di Valentina Dirindin 27 Marzo 2022

“Per fare le cose per bene ci vuol tempo e costanza e noi vogliamo essere perfetti”: così la squadra dell’Italia – nonostante la qualificazione – ha giustificato la sua mancata partecipazione al Bocuse d’Or Europa, dove ha vinto la Danimarca.

La competizione tra cuochi, che si è tenuta il 23 e 24 marzo in Ungheria, a Budapest, ha visto gareggiare 19 squadre, dieci delle quali accederanno al gran finale, in programma a Lione a gennaio 2023. Lo chef Brian Mark Hansen del ristorante Soelleroed Kro di Holte, a capo del team danese, non ha risparmiato l’entusiasmo per la vittoria: “Siamo così orgogliosi e onorati e anche le altre squadre sono state fottutamente fantastiche”, ha dichiarato.

Alla scorsa edizione del Bocuse la Danimarca si era piazzata seconda, dietro la Francia vincitrice, mentre il team italiano aveva conquistato un tutto sommato soddisfacente decimo posto, considerato che il risultato era meno peggio del solito.

La medaglia d’argento in questa competizione europea 2022 è invece andata all’Ungheria, con la squadra guidata dallo chef Bene Dalnoki del ristorante Stand di Budapest; mentre al terzo posto si è piazzata la Norvegia. nsieme al trio del podio Danimarca, Ungheria e Norvegia, le altre sette squadre che accederanno alla Grand Finale di Lione il 23 e 24 marzo 2023 sono Svezia, Islanda, Finlandia, Francia, Regno Unito, Svizzera e Belgio.