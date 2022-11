Bollette: si pagheranno con i punti del supermercato (un po’ triste, ma meglio di un set di pentole)

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Un set di pentole non si butta via, beninteso – ma con i prezzi attuali di luce e gas (i più alti in Europa, pensate un po’) ogni aiutino per pagare le bollette è ben accetto. A partire dal 15 di novembre, infatti, i soci di Coop Alleanza 3.0 potranno utilizzare i comuni punti da supermercato per ottenere sconti dalle bollette di Accendi luce & gas Coop. L’iniziativa andrà avanti fino al 31 di gennaio, ed è come accennato rivolta ai soci che di fatto hanno un contratto luce e o gas con Coop.

Il funzionamento è sorprendentemente semplice, e di fatto permette a tutti gli effetti di convertire i sopracitati punti in sconti – più precisamente, 25 euro di sconto per ogni 950 punti spesa. Importante notare, per di più, che di fatto i soci che diventeranno nuovi clienti di Accendi luce & gas Coop riceveranno 80 euro in buoni spesa per contratto “DualFuel” (ovvero luce + gas) e 40 euro per contratto “MonoFuel” – il pacchetto completo, secondo le stime redatte dagli analisti della Coop, dovrebbe portare a benefici per le famiglie per un totale complessivo di un milione e mezzo di euro.

“Siamo convinti che, in questo modo, ‘i valori che ci uniscono’ si traducono in azioni concrete di supporto dove più serve” ha commentato a tal proposito il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello “che è esattamente la ragione per cui esistono le cooperative di consumatori”.