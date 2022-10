Bollinger celebra i 60 anni di James Bond con un tributo nel suo bar di Londra

di Luca Venturino 18 Ottobre 2022

Un Martini agitato, non mescolato – non c’è dubbio sul fatto che il drink da “marchio di fabbrica” di James Bond sia l’iconico cocktail a base di gin e vermouth dry, ma la superspia ha innegabilmente un punto debole anche per lo champagne, in particolare quello firmato Bollinger. L’agente segreto britannico, infatti, è stato visto con un calice di bollicine sia nei libri di Ian Fleming che nelle pellicole che l’hanno reso una vera e propria icona del cinema contemporaneo. Così, per celebrare i primi 60 anni di vita cinematografica di 007, Champagne Bollinger ha deciso di installare un piccolo tributo nel suo Burlington Bar in quel di Londra.

Si tratta di una vetrofania che riprende l’eleganza anni ’60 del primo film, declinandola attraverso l’iconica canna della pistola che ha reso celebri i titoli di apertura delle storie della spia con licenza di uccidere, mentre nello spazio al centro della canna è piazzata una bottiglia in formato jeroboam. Il tributo, però, continua all’interno del locale: il primo piano è stato decorato con stampe a grandi dimensioni che mostrano James Bond gustare un calice di Champagne Bollinger; e l’intero locale è popolato da altre 25 jeroboam – una per ogni produzione cinematografica che ha arricchito la storia di Bond.

Victoria Carfantan, direttrice di Champagne Bollinger, Group Bollinger UK & global partnerships, ha dichiarato: “Il Bollinger Burlington Bar, il fiore all’occhiello di Mayfair, è il luogo perfetto per mostrare la partnership di lunga data di Bollinger con 007″. I tributi firmati Bollinger, tuttavia, non si fermano qui: la maison francese ha anche lanciato un’etichetta speciale – la Bollinger Special Cuvee 007 Limited Edition.