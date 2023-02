Bologna, arrestato clochard: 17 anni fa rubò 5 euro di cibo al supermercato

di Luca Venturino 13 Febbraio 2023

Che ci vada del tempo per mettere in moto la macchina della giustizia è ben risaputo, specialmente nel nostro caro e vecchio Stivale. Di tanto in tanto, tuttavia, la cronaca nazionale si colora di casi che prendono questo concetto, ormai parte integrante del mosaico della cultura nostrana, e lo ribadiscono fino a estremi grotteschi. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto a un uomo di 55 anni, un clochard senza fissa dimora ma che da qualche tempo viveva a Bologna, di recente arrestato per aver tentato di rubare, ben diciassette anni fa, 5 euro e 20 centesimi di cibo presso un supermercato di Firenze.

Arrestato per cinque euro di cibo: i dettagli della vicenda

Ora, mentre possiamo collettivamente tirare un sospiro di sollievo nell’apprendere che la giustizia abbia finalmente neutralizzato una tale minaccia alla società (e rabbrividiamo nel pensare a cosa avrà potuto combinare, questo pericoloso marrano, in questi lunghi diciassette anni di latitanza: avrà calpestato un’aiuola di qualche parco pubblico? Magari gettato un involucro di plastica nella carta o viceversa? Terribile), non possiamo fare a meno di notare l’assurdità dell’intera vicenda. Cerchiamo dunque di ricostruire l’accaduto: lo snodo principale del caso, l’uscita al mondo ordinario se questo fosse un romanzo surrealista (e poco ci manca), avvenne come anticipato ben 17 anni fa, nell’ormai lontano novembre del 2006.

Il nostro protagonista, che all’epoca viveva in quel di Firenze, tentò di rubare l’equivalente di 5 euro e venti centesimi di cibo dagli scaffali di un supermercato cittadino. L’uomo venne colto in fragrante, bloccato (probabilmente dalle eventuali guardie del punto vendita) e poi denunciato per il tentato colpo. Gli alimenti vennero naturalmente restituiti, e al clochard venne di fatto riconosciuta l’attenuante della lieve entità.

Poi i primi sussulti della macchina della giustizia che tenta di mettersi in moto: la procura di Firenze, stando a quanto riportato dall’ANSA, chiese il rinvio a giudizio, ci furono i processi del caso, e infine ecco arrivare la condanna in appello a due mesi diventata definitiva. È bene notare che, a onore del vero, la detenzione poteva tranquillamente essere evitata con la richiesta di una misura alternativa – richiesta che dovrebbe spettare al difensore, un legale d’ufficio nel caso (probabilissimo, considerando la situazione del nostro protagonista) in cui non ci sia un avvocato di fiducia.

Siamo all’epilogo, dunque: il lungo e virtuoso braccio della giustizia ha finalmente raggiunto il nostro protagonista presso una struttura di accoglienza per i senza dimora situata a Bologna. Gli agenti delle forze dell’ordine gli hanno notificato l’ordine di esecuzione della sentenza, e per l’uomo è scattato immediatamente il trasferimento al penitenziario della Dozza.