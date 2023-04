Bologna: chef affetta e distribuisce prosciutto agli automobilisti bloccati in autostrada

In autostrada, in un tratto fra Bologna e Reggio Emilia, uno chef si è messo ad affettare e distribuire un prosciutto crudo agli automobilisti bloccati in coda. Che hanno gradito parecchio

di Manuela Chimera 24 Aprile 2023

A chi non è capitato di restare bloccato in coda in autostrada per ore e ore? Ebbene, a questi fortunati automobilisti è andata meglio del previsto: rimasti bloccati in un tratto autostrada fra Bologna e Reggio Emilia, sono stati rifocillati da un giovane chef che si è messo ad affettare e distribuire prosciutto agli affamati automobilisti.

Bologna, lo chef e quel prosciutto in autostrada

Lui si chiama Saverio Santarelli ed è un giovane chef che si è appena diplomato all’Alma, la scuola internazionale di cucina creata da Gualtiero Marchesi. Anche Saltarelli è rimasto vittima di una lunghissima coda che venerdì 21 aprile si è formata in un tratto di autostrada fra Bologna e Reggio Emilia.

La coda è stata causata da un camion che trasportava dei blocchi di marmo che si è ribaltato, paralizzando la viabilità e provocando chilometri e chilometri di coda.

Vistosi bloccato nel traffico insieme a tantissimi altri automobilisti, ecco che a Santarelli è venuta un’idea geniale: ha preso il prosciutto crudo che stava trasportando in auto, ha appoggiato l’apposito tagliere per affettarlo a mano sulla barriera Jersey (prendere nota di questo utilizzo alternativo del guardraril a cui non avevate ancora pensato: supporto per taglieri) e si è messo ad affettare a mano il prosciutto, distribuendolo agli affamati prima e grati dopo vicini di coda.

Al che giustamente potreste chiedevi perché Santarelli stesse viaggiando con un prosciutto in auto. Non che ci sia qualcosa di male, ma è alquanto insolita come cosa. Beh, il motivo è semplice. Santarelli stava tornando da Parma dove aveva appena sostenuto un esame. Per l’occasione si era portato dietro un prosciutto in quanto voleva promuovere i prodotti della sua regione proprio durante l’esame.

Ovviamente i vicini di cosa sono stati assai felici di questa iniziativa. In un video pubblicato su TikTok si vede Santarelli mentre affetta il prosciutto. Ma non solo. Qualche altro automobilista, forse ispirato dal gesto del giovane chef, ha poi tirato fuori una bottiglia di vino rosso e ha cominciato a distribuire bicchieri di carta di vino, in modo da accompagnare il prosciutto.

Prendere nota anche di questo: se si rimane bloccati in autostrada, conviene fare il giro delle auto per vedere se con il cibo e le bevande trasportare da tutti gli automobilisti in coda si riesce a organizzare un pic-nic estemporaneo.

Nel video pubblicato su TikTok potete vedere il giovane chef mentre procede con la sua opera di distribuzione del prosciutto: