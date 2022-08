Liguria: tir carico di prosciutti si ribalta e blocca l’autostrada

di Manuela 4 Agosto 2022

Brutto incidente in Liguria: qui un tir carico di prosciutti si è ribaltato e ha bloccato l’autostrada, con parte del carico che si è riversato sull’asfalto.

Martedì mattina, intorno alle 7, un tir che trasportava dei prosciutti crudi si è ribaltato sulla A10, subito dopo Albisola. A causa dell’incidente si sono formati 15 km di coda in direzione Genova. Ma non è finita qui.

Oltre ai prosciutti da rimuovere, cosa non semplicissima, il personale intervenuto per risolvere la situazione ha notato una grossa perdita di gasolio dai serbatoi del tir. Il problema è che il tir si è ribaltato finendo su un fianco. Solo che, quando verrà raddrizzato, c’è il rischio che il carico di prosciutti rimasto all’interno del rimorchio, possa finire anche esso sulla carreggiata, peggiorando la situazione.

A causa del gasolio fuoriuscito, poi, i tecnici di Autostrade hanno fatto sapere che dovranno lavare il manto stradale. Per questo motivo, per riuscire a ripristinare due corsie di marcia in direzione di Genova, hanno dovuto creare uno scambio di carreggiata. Una volta pulito l’asfalto e tolti i prosciutti di mezzo, ecco che il tratto verrà riaperto alla normale circolazione.

Come se non bastasse, poi, in zona si sono verificati altri due incidenti, sempre nella stessa mattina, tanto per complicare ulteriormente la circolazione. Due auto e un furgone si sono tamponati sul ponte Genova San Giorgio, con due feriti e un camion ha perso parte del proprio carico, costituito da grossi rotoli di carta, in autostrada, vicino al casello di Prà. Anche qui si è reso necessario liberare la carreggiata dagli ostacoli.

Non è certo la prima volta che succedono cose del genere: nel settembre 2021 a Venezia un incidente fra due camion in autostrada aveva avuto come esito la carreggiata ricoperta di cereali, mentre a fine 2019 a Palermo un camion carico di vino era andato a fuoco sempre in autostrada.