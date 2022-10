Bologna: trovato e raccolto un fungo porcino da record

di Manuela 27 Ottobre 2022

Torniamo in provincia di Bologna perché qui è stato trovato e raccolto un altro fungo porcino da record: pesava ben 1,700 kg. A trovarlo è stato Simone Filippini, cercatore di funghi esperto e alquanto fortunato.

Originario di San Giovanni in Persiceto, il 52enne proprietario di un’autofficina insieme al fratello Luca, ha spiegato che sin da bambino si è appassionati ai funghi. Anche da piccolo, ogni volta che è stagione, si diverte ad andare per boschi a cercarli.

E proprio sull’Appennino bolognese ha trovato questo porcino gigantesco. In realtà lungo l’Appennino quest’anno sono stati trovati anche altri funghi da record. Qualche settimana fa era stata trovata una grifola frondosa del peso di ben 22 kg.

Se questo è il periodo giusto per andare a funghi, è anche bene ricordare che i casi di intossicazione da funghi stanno aumentando. Solamente una settimana fa in Toscana veniva diramata un’allerta a causa dell’aumento dei casi di intossicazione fra i cercatori privati.

Il problema, infatti, è che cercatori poco esperti, spesso confondono funghi velenosi con funghi commestibili, rischiando anche la morte (da poco una donna a L’Aquila è morta dopo aver mangiato per errore dei funghi velenosi). Per questo motivo è sempre bene far controllare i funghi raccolti da esperti micologi prima di mangiarli.