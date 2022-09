Fungo da record nell’Appennino: trovata grifola frondosa da 22 kg

di Manuela 27 Settembre 2022

A quanto pare sull’Appennino in questi giorni va alla grande per i cercatori di funghi. Sono stati infatti scovati da poco due funghi da record. Partiamo dal primo fungo: è una grifola frondosa del peso di ben 22 chili.

Questo fungo da record è stato trovato qualche mattina fa in un castagneto che si trova fra Porretta e Granaglione. A ritrovarlo è stato un residente di Porretta, il quarantenne Paride Greco. Insieme alla nonna, Renata Farneti, si trovava nel castagneto in questione quando, con sorpresa di entrambi, si sono trovati di fronte a un barbagino (questo il nome comune con cui è anche conosciuta la grifola frondosa), del peso di 22 kg.

Ovviamente non si sono limitati a fare solo la foto di rito, ma i due si sono poi ingegnati per riuscire a staccare quell’enorme fungo lungo circa 80 cm e alto 40 cm. Per portarlo via ci hanno messo quasi mezz’ora, ma non potevano certo lasciarlo lì: è un fungo abbastanza raro e alquanto prelibato. Paride ha spiegato che in parte lo faranno fritto e in parte lo conserveranno sott’olio.

Ma all’inizio parlavamo di due funghi. Sempre qualche mattina fa Giorgio Nanetti ha trovato nei boschi di Monghioro un fungo porcino dal ragguardevole peso di 1,530 kg. In realtà è il secondo porcino di queste dimensioni che l’uomo ha trovato nel corso dell’ultima settimana: l’altro pesava 1 chilo. E nonostante le piogge abbondanti delle ultime settimane, ecco che i porcini in questione erano sanissimi e perfettamente commestibili.