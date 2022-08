Bomba nocciola di Gluit: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 11 Agosto 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Hot Madras Curry Powder di TRS: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Bomba nocciola di Gluit a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 agosto 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Bomba nocciola, il marchio del prodotto è Gluit e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Gluit srls. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Celiaco.M srl, con sede dello stabilimento in Contrada Selva snc a Ripalimosani (CB).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

08422: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2023

10422: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 aprile 2023

11622: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 aprile 2023

18222: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 luglio 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 105 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene latte nell’ingrediente crema alla nocciola, allergene non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che il richiamo è stato predisposto per proteggere da possibili rischi i consumatori intolleranti al latte. Soprattutto questi ultimi sono pregati di riportare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione presso il punto vendita di acquisto.