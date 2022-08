Hot Madras Curry Powder di TRS: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 9 Agosto 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Germogli di bamboo Lien Ying: è stato ritirato dal commercio un lotto dell’Hot Madras Curry Powder di TRS a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 9 agosto 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 25 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Hot Madras Curry Powder (Curry in polvere hot), mentre il marchio del prodotto è TRS e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è TRS Wholesale Ltd / Vibrant Food BV. Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre la sede dello stabilimento di produzione è nell’EastEnd, in Kenrick Way a West Bromwich.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo, in questo caso, viene sostituito con la data di scadenza o termine minimo di conservazione: tutte le confezioni con TMC del 30 giugno 2023 sono state ritirate dal commercio. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione di 20 x 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico trasmesso come allerta RASFF (2022.3817): è stata, infatti, rilevata la presenza di Salmonella. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il prodotto con la scadenza in questione. Bisogna inoltre bloccarlo, rimuoverlo dalla vendita, identificarlo come non vendibile e attivare la prevista procedura di richiamo dal mercato.