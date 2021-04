Bombeer, la birra di Vieri arriva nei supermercati Ard Discount

La birra di Christina Vieri, Bombeer, commercializzata sei mesi fa, raggiunge i supermercati della catena siciliana Ard Discount, insegna della consortile Ergon e concessionaria di marchi come Despar e Altasfera.

E così, dopo l’accordo con la Gros Roma, Bobo mette a segno un altro goal per la sua lager. Solo qualche settimana fa, Vieri e soci (Fabrizio Vallongo e Driss El Faria) hanno annunciato la variante di Bombeer pensata esclusivamente per il pubblico femminile(disponibile dal 26 aprile): unica differenza rispetto alla “classica” è la nuova livrea color rosa, per il resto il contenuto è sempre lo stesso, ovvero una lager con gradazione intorno al 5% vol.

Sempre il 26 aprile arriverà anche la versione azzurra dedicata gli Europei di calcio in programma questa estate.