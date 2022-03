Bordeaux, una bottiglia su cinque venduta all’estero va in Cina

Le esportazioni in Cina sono state pari a 616 milioni di euro l'anno scorso, un aumento del 16% rispetto al 2020

di Marco Locatelli 16 Marzo 2022

La Cina ha sempre più “sete” di vino Bordeaux. Negli ultimi dieci anni, infatti, il Dragone è stata la destinazione prediletta delle esportazioni di vino Bordeaux, sia in volume che valore: ora il conteggio è arrivato ad una bottiglia su cinque.

Le esportazioni in Cina – come scrive vino-joy.com e riporta Federvini- sono state pari a 616 milioni di euro l’anno scorso, un aumento del 16% rispetto al 2020, il che rappresenta il 26% del valore complessivo delle esportazioni di Bordeaux. Sono circa 54 milioni di bottiglie, +10% rispetto al 2020. È Macao a guidare gli acquisti più pregiati con un prezzo medio a 54 euro a bottiglia.

Il Bordeaux è un vero e proprio top seller nell’export: da solo rappresenta il 67% in volume e il 72% in valore di tutti i vini francesi AOP esportati in Cina.

Un incremento ancora più significativo se si considera che viviamo in un periodo di forte rallentamento dell’export a causa della pandemia. Se volete acquistare un vino Bordeaux online, ecco la nostra guida.