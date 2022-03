Borgo Valsugana: il bar Nuraghe rischia il ritiro della licenza

Torniamo a Borgo Valsugana perché il bar no vax Nuraghe adesso rischia anche il ritiro della licenza (con anche porte e finestre murate).

di Manuela 8 Marzo 2022

Ritorniamo tutti a Borgo Valsugana. Ricordate il bar no vax Nuraghe di Monica Cadau? Ebbene, visto che, nonostante le sanzioni ricevute per le continue e ripetute violazioni delle norme anti Coronavirus, la proprietaria e il compagno continuano a infrangere la legge, si sta profilando all’orizzonte la possibile revoca della licenza.

Solo qualche settimana fa il locale aveva ricevuto multe per un valore di 23mila euro, con annessa chiusura. Solo che la titolare aveva deciso di rompere i sigilli apposti alle porte del bar proprio davanti ai carabinieri di Borgo. Risultato: una nuova denuncia.

Ma domenica 6 marzo Monica Cadau ha replicato, solo che questa volta ha stracciato i sigilli davanti alla Digos, beccandosi un’altra denuncia da parte del nucleo investigativo dei carabinieri.

In pratica nello stesso weekend Monica Cadau è stata denunciato due volte per aver tolto senza autorizzazione i sigilli apposti al suo bar dalle forze dell’ordine. Questo senza contare, poi, le denunce al compagno Moreno Bonomi per oltraggio e diffamazione verso i carabinieri.

Il problema è che tutto ciò probabilmente causerà la revoca della licenza a Monica Cadau. Il Questore, infatti, in caso di comportamenti fuori legge ripetuti può decidere di sospendere la licenza anche agli esercizi di vicinato quando in essi siano avvenuti tumulti o gravi disordini, quando siano posto di ritrovo abituale di pregiudicati o persone pericolose o quando costituiscono un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Ma se i fatti che portano alla sospensione si ripetono, ecco che il Questore può optare per la revoca della licenza secondo l’art. 100 TULPS, avvalendosi dell’ausilio del Sindaco del paese.

Tuttavia c’è dell’altro. Non appena Questore e Sindaco avranno provveduto a emettere il provvedimento di revoca della licenza, ecco che le forze dell’ordine potrebbero decidere di murare porte, finestre e tutti i possibili accessi al locale. La legge, infatti, prevede anche questo.

Quello che al momento non è previsto è l’arresto della coppia, a meno che non venga reiterato il reato di resistenza alle forze dell’ordine, reato per cui i due hanno già una denuncia. Se dovessero fare nuovamente resistenza, ecco che le forze dell’ordine potrebbero procedere all’arresto.