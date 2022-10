Bosco di Capodimonte: il ristorante aprirà a Natale

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Nel nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte non mancherà, ovviamente, il forno per le pizze: come potrebbe, dopotutto? La leggenda vuole che proprio qui, infatti, sia nata l’iconica pizza margherita, così chiamata in onore della Regina – tanto che nel torrino è tuttora presente l’antico forno in cui sarebbe stata cucinata la prima in assoluto. Secondo gli ultimi aggiornamenti il locale dovrebbe aprire a Natale: come già vi avevamo accennato l’idea è quella di declinare la cucina secondo la filosofia del chilometro zero, attingendo dall’orto vicino gli ingredienti e i prodotti per realizzare i propri piatti.

Con ogni probabilità la maggior parte dei tavoli del ristorante sarà situata all’esterno, rendendo la location l’ideale per trascorrere piacevoli serate estive e primaverili: il progetto del locale è da intendere come parte del piano di riqualificazione del Bosco di Capodimonte avviato diversi anni fa e affidato dal Ministero della Cultura ad alcuni concessionari; e pare che i lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo dicembre – anche se alcune stime, redatte all’inizio delle operazioni di restauro, prevedevano di completare il tutto entro l’estate ormai passata.

In ogni caso, pare ormai inevitabile che il ristorante apra i battenti già per Natale o, in alternativa, nelle prime battute dell’anno prossimo: purtroppo, però, il menu continua a essere top secret – anche se, come accennato, sappiamo che verranno utilizzati i prodotti locali. Non sorprenderebbe, ovviamente, trovare anche la pizza margherita.