Bottiglia di ketchup semivuota? C’è un trucco per non sprecarne nemmeno una goccia

di Luca Venturino 5 Settembre 2023

Sarà capitato a tutti – la bottiglia di ketchup o della salsa di turno è ormai praticamente semivuota, con l’eccezione di qualche rimasuglio che rimane beffardamente aggrappato alle pareti e pare rifiutarsi di staccarsi per scendere fino al tappo. L’umanità ha trovato numerose soluzioni per ovviare a questo problema: c’è chi cerca di raggiungere gli anfratti più remoti della bottiglia con un pezzo di pane, chi invece tenta di raschiare ogni goccia con un coltello o un cucchiaio, e chi ancora capovolge la bottiglia, si assicura che sia ben chiusa e comincia a percuoterla con la furia di mille soli nel tentativo di fare staccare la preziosa salsa dalle pareti e farla precipitare verso il tappo.

Come non sprecare nemmeno una goccia di ketchup

Metodi più o meno funzionanti – sovente più meno che più, converrete; che d’altronde qualche rimasuglio irraggiungibile o particolarmente ostinato rimane sempre. Ebbene, da quella meravigliosa e caotica ed eterogenea vetrina di contenuti di dubbia moralità che è TikTok, è emerso un trucchetto che potrebbe aiutare l’essere umano a compiere il prossimo passo verso l’evoluzione; e a non sprecare nemmeno una singola goccia di ketchup quando la bottiglia è ormai vuota.

La nostra messia si chiama Casey Rieger, e lo scettro del suo potere è una confezione di ketchup Heinz in fin di vita. I sintomi sono i soliti – qualche chiazza rossa qua e là, appiccicata alle pareti, troppo distanti dal tappo e non abbastanza paffute da essere convinte a staccarsi con qualche gentile colpo sul fondo della bottiglia.

“Se non volete sprecare nemmeno una goccia…” spiega la nostra eroina, mentre si allontana dalla telecamera e comincia a fare oscillare la bottiglia in un ampio movimento circolare. Un discobolo dei giorni nostri. “Ecco!” esclama poi, riavvicinandosi alla telecamera. Il ketchup si è completamente depositato sul fondo della bottiglia. La folla è in visibilio. “Che figata, eh?”.

L’aspetto migliore di questa intera vicenda è che questo trucchetto non è naturalmente esclusivo per le bottiglie di ketchup – lo potete utilizzare anche per ottenere quell’elusiva ultima porzione di altre salse, bagnoschiuma, creme o shampoo.

Chiaro, come si suol dire “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”; o in altre parole è bene esercitare una certa cautela quando si decide di utilizzare questa particolare tecnica. Tanto per cominciare, occorre assicurarsi che la bottiglia sia ben chiusa, che altrimenti rischiate di trasformare il muro della cucina in un’installazione di Paint Splatter Art, ed è altrettanto importante assicurarsi di avere una presa salda e sicura. Crediamo in voi: mai più sprecare una singola goccia di ketchup.