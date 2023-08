Ma quanto zucchero contiene il tè di McDonald’s? Lo shock degli utenti di TikTok

di Manuela Chimera 10 Agosto 2023

Ti sei mai chiesto quanto zucchero contiene il tè di McDonald’s? Lo stanno scoprendo a loro spese gli utenti di TikTok che sono rimasti scioccati da un video dove l’utente gia2bad fa vedere quanto zucchero venga miscelato in una delle bevande più gettonate della catena di fast food.

Quanto zucchero c’è nel tè di McDonald’s?

Quando si va da McDonald’s, c’è anche chi vuole provare a ordinare un pasto più salutare. Così al posto di prendere una bevanda analcolica prende l’acqua. Ah, no, questo nel mondo ideale e logico, perché per molte persone più salutare non vuol dire prendere semplicemente dell’acqua, ma sostituire le bevande analcoliche con il tè freddo della catena.

Solo che i fan del tè di McDonald’s hanno scoperto, grazie a un video postato da un dipendente e utente di TikTok (@gia2bad) quanto zucchero contenga veramente questo tè. Nel video si vede qualcuno che versa un intero sacchetto di zucchero in un grosso contenitore pieno di acqua e tè. Il testo del video dice “Se vi stavate chiedendo perché il tè dolce da McDonald’s è così dolce”.

Nel video la TikToker spiega che a volte usano i pacchi interi da 2. Il video è diventato subito virale, ottenendo più di 1,5 milioni visualizzazioni, con commenti a dir poco scioccati di chi non pensava che il tè venisse preparato versando secchiate di zucchero nell’acqua.

C’è anche chi ha sottolineato che questo non è il modo in cui viene preparato il tè in tutte le sedi di McDonald’s. In alcune sedi, infatti, usano lo zucchero liquido, mentre altre rivelano che da loro il tè è pre miscelato.

Sul suo sito ufficiale, McDonald’s spiega che il suo tè freddo è una “miscela rinfrescante di pekoe all’arancia e tè nero tagliato al pekoe, addolcito alla perfezione”. In questo caso il concetto di “addolcito alla perfezione” per McDonald’s vuol dire che una porzione di tè freddo grande ha 40 grammi di zucchero. Considerando che l’American Heart Association raccomanda alle donne adulte di limitare il consumo di giornaliero di zucchero a 25 grammi, mentre per gli uomini a 36 grammi, è evidente che bere un bicchiere large di questo tè di McDonald’s supera la dose giornaliera considerata.

Andando a vedere sul sito di McDonald’s, ecco che negli USA il tè freddo preparato nei locali è decisamente più dolce del tè Lipton che possiamo trovare qui da noi. Andando a confrontare le tabelle nutrizionali ecco che otteniamo tali dati:

tè freddo dolce USA: l’extra small contiene 17 grammi di zucchero, il bicchiere small 24 grammi, il bicchiere medium 29 grammi e l’extra large 40 grammi

Tè Lipton al limone o alla pesca che troviamo in Italia: una porzione da 100 grammi contiene 11 grammi di zucchero

Coca Cola che troviamo in Italia: per fare il paragone, una porzione da 100 grammi di Coca Cola contiene 42 grammi di zucchero

Il che vuol dire che in Italia il tè contiene un po’ meno zuccheri, ma che negli USA, se si vuole bere sano, è meglio optare per l’acqua.

Ecco il video di TikTok in questione: