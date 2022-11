Bounty, davvero non piacciono a nessuno? Mars decide di bandirlo per le festività

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

Niente caramelle Bounty per Natale. Il motivo? Semplice: il 40% dei cittadini inglesi, apparentemente, le odia, tanto che trovare il proverbiale cassetto dei dolciumi con le sole Bounty rimanenti avrebbe potuto portare a una discussione di famiglia. In altre parole, in quel d’oltremanica prendono molto sul serio i propri gusti in materia di caramelle – motivo per cui Mars, multinazionale che di fatto possiede il brand, ha deciso di proporre una serie limitata di vaschette Bounty-free nel periodo che precede le festività natalizie.

Amanti del cocco, non disperatevi – non tutto è perduto: a quanto pare la decisione finale non è ancora stata presa, e il ban potrebbe essere sollevato entro il prossimo anno. Stando a quanto emerso da un sondaggio commissionato dalla stessa azienda, infatti, per il 18% degli intervistati la delizia al cocco è il dolciume preferito – anche se, come accennato ben il 58% è certo che trovare solo Bounty nel cassetto dei dolci porterebbe ad accese discussioni famigliari.

Dolciumi e caramelle sono buone, ma a onore del vero la preoccupazione rimane: il tasso di inflazione alle stelle e il caro bollette potrebbero determinare un brusco calo dei consumi quest’anno, con la scelta delle caramelle che rischia di scivolare pericolosamente verso il fondo delle priorità d’acquisto. In altre parole, rimane da vedere se confezioni con Mars, Snickers, Milky Way, Galaxy e Maltesers extra riusciranno nel convincere i consumatori inglesi ad aprire un portafoglio sempre più magro.