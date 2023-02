Breaking Bad, il cast si riunisce per una pubblicità di patatine

Il cast di Breaking Bad si è unito per ricreare una delle scene più iconiche della serie tv per una pubblicità di patatine.

di Luca Venturino 8 Febbraio 2023

Solitamente non ci lasciamo prendere dai sentimenti, ma dobbiamo ammettere che rivedere Jesse Pinkman e Walter White di nuovo intenti a “cucinare” nel loro iconico camper ci ha fatto emozionare un poco. Sarà per il gusto agrodolce che ti lasciano le ultime stagioni di Breaking Bad (e le ultime puntate in particolare), ma rivedere entrambi, insegnante e studente, alle prese con il goffo entusiasmo che dominava le prime fasi del loro rapporto ci fa sorridere. Questa volta, però, niente metamfetamina blu: l’improbabile duo si infatti è riunito per cucinare delle ben più innocue patatine.

Walter White, Jesse Pinkman e il terzo incomodo

No, ci spiace deludervi: non è il pilota di un inaspettato spin off culinario; ma una semplice pubblicità creata in vista dei Super Bowl, il più importante evento sportivo a stelle e strisce che si svolgerà lunedì prossimo, il 13 di febbraio. L’intervallo della partita in particolare è uno dei principali punti di interesse mediatico dell’anno, ed è un occasione per mostrare teaser promozionali e spot pubblicitari creati ad hoc.

Uno di questi, come accennato, vedrà il ritorno di Aaron Paul e Bryan Cranston rispettivamente nelle vesti di Jesse Pinkman e Walter White, il dinamico duo protagonista della celeberrima serie televisiva Breaking Bad. Nel breve video li vediamo cucinare nel loro camper: Jesse entusiasta, un poco infantile, sbalordito dal talento “ai fornelli” del suo collega Mr White.

Quest’ultimo, invece, è rilassato, un poco arrogante. “Yo, è una bomba!” esclama Jesse. “Sei un artista!”. Mr White assorbe le lodi con nonchalance: “In realtà, Jesse, sono solo ingredienti basici” spiega, tenendo una patatina in mano e osservandola con attenzione. Proprio come nella serie televisiva, Pinkman decide di contattare un qualcuno che potrebbe aiutarli a smerciare il loro prodotto: si tratta di Tuco Salamanca, il terrificante e imprevedibile boss della droga interpretato da Raymond Cruz.

La scena ricreata è quella iconica che vede Tuco assaggiare il prodotto dei due e poi perdere la testa e uccidere uno dei suoi uomini. Nella pubblicità, fortunatamente, non c’è spargimento di sangue – ma l’entusiasmo del fuorilegge è lo stesso a cui siamo abituati. Dopo aver assaggiato le patatine, Tuco chiede quanti gusti sono disponibili. “Facciamo sei gusti differenti, fratello” risponde Jesse. “Sette!” gli risponde Tuco urlando. “Ne farete sette!”.

Insomma, family friendly Breaking Bad sembra davvero interessante. Non ci spiacerebbe guardarci un’intera stagione. Magari al prossimo giro al posto delle patatine possono provare con la pizza?