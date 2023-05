Britney Spears definisce la Red Bull “la peggior bevanda di sempre”

In un post su Instagram Britney Spears ha definito la Red Bull "la peggior bevanda di sempre". Ma in realtà non ce l'ha con la Red Bull, solo con chi per anni non le ha fatto bere il caffè

di Manuela Chimera 25 Maggio 2023

A quanto pare a Britney Spears non piace la Red Bull. Anzi, tramite un post su Instagram l’ha definita “la peggior bevanda di sempre”. In realtà, però, non è che Britney Spears ce l’abbia per chissà quale motivo con la Red Bull. Semplicemente ha tirato in ballo questa bevanda energetizzante in un post su Instagram nella quale rispondeva a chi sostiene che, dopo la fine della conservatorship e del controllo del padre Jamie, soffra di una dipendenza da caffeina.

A Britney Spears non piace la Red Bull

Tutto nasce quando TMZ, nel documentario dal titolo Britney Spears: The Price of Freedom (lo trovate su Fox), ha citato alcune fonti che sostengono che Britney viva in “isolamento”, “dormendo per giorni e guidando senza meta” e che “a volte dorma per tre giorni di seguito e poi rimanga sveglia per altrettanti”. E tutto a causa di una dipendenza da caffeina e bevande energizzanti.

Solo che Britney Spears non ha gradito molto questo presunto spaccato della sua vita quotidiana e, tramite un post su Instagram, ha spiegato come stia ora trascorrendo la sua vita una volta libera dal controllo paterno.

Per esempio ha spiegato che sta prendendo lezioni di danza classica, anche se preferisce sessioni di lezione brevi e non troppo lunghe (e niente yoga: sa che la meditazione è una cosa buona, ma al momento non le piace). Inoltre sta creando “gioielli, candele e vestiti per le bambole della figlia di un amico”.

LEGGI ANCHE Britney Spears ironizza sulla sua prima volta al bar dopo 13 anni

Britney ha poi parlato di questa su presunta dipendenza da caffeina. Attualmente l’unica cosa che beve è il succo d’anguria. E anche il tè verde. Questo perché dopo che per anni le hanno impedito di bere il caffè, adesso che finalmente potrebbe assaggiarlo, ecco che non riesce nemmeno a guardarlo. Dunque è impossibile che possa stare sveglia fino a tardi bevendo Red Bull come dichiarato nel documentario.

Anzi: per lei la Red Bull “è la peggior bevanda di sempre”. Quindi, di fatto, Britney Spears non ce l’ha con la Red Bull, semplicemente ha voluto rispondere a tono ai media che la “maltrattano e dicono cose odiose”.

Anche Sam Asghari, il marito di Britney, ha avuto parole critiche per quanto riguarda il documentario in questione. In una storia su Instagram, successivamente eliminata, ha spiegato che era disgustoso il fatto che le persone che sono state presenti a lungo nella sua vita, in quel periodo di tempo quando lei non aveva alcuna voce in capitolo, adesso abbiano raccontato la sua storia come se fosse la loro. E si chiede come sia possibile che dopo 15 anni, quando finalmente è tornata ad essere libera e dopo tutte le manipolazioni subite, proprio ora deve essere messa sotto una lente di ingrandimento con gente che racconta la sua storia al posto suo?

Ma adesso un pensiero ci assilla: chissà se Red Bull replicherà a queste affermazioni di Britney Spears?

Questo il post su Instagram dove Britney Spears ha definito la Red Bull come “la peggior bevanda di sempre”: