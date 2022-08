Britney Spears ironizza sulla sua prima volta al bar dopo 13 anni

Britney Spears ha amaramente ironizzato sulla sua prima volta al bar dopo 13 anni: è felice che non l'abbiano fatta bere finora.

di Manuela 4 Agosto 2022

Britney Spears, finalmente libera dal controllo del padre, su Instagram ha postato alcune storie dove la si vede andare al bar per la prima volta dopo 13 anni di “conservatorship”. Qui la cantante ha bevuto un cocktail insieme alla sua assistente, commentando sarcasticamente che era felice che le avessero impedito di bere per 13 anni.

Come di sicuro saprete, da qualche mese Britney Spears si è liberata della tutela legale del padre Jamie. In pratica negli ultimi 13 anni Britney non è stata libera di fare nulla: tutti i suoi affari personali ed economici erano gestiti dal padre.

Con la fine di questa tutela legale, però, adesso Britney è libera di vivere come vuole. Per esempio, adesso può entrare in un bar e ordinare un drink, cosa che prima non poteva fare.

La cantante ha deciso di immortalare il momento in cui, per la prima volta dopo 13 anni, era libera di entrare in un bar. Nelle storie ha dichiarato di sentirsi “elegante e sofisticata” mentre, insieme all’assistente Victoria Asher, ordinavano un drink arancione.

Ma le parole più dure, quelle che hanno una certa nota di amara ironia, sono quelle che ha scritto dopo: “Sono felice che mi abbiano tolto il diritto di bere un cocktail per 13 anni. Vi sono davvero grata”.

Il fatto è che durante tutto il corso della tutela legale, a Britney era stato vietato di bere qualsiasi tipo di alcolico. Anche nei backstage dei suoi concerti era stato proibito l’alcol, mentre ogni settimana veniva sottoposta a controlli anti-droga (la Spears prima della tutela legale ha subito diversi ricoveri per abuso di sostanze stupefacenti e disturbi mentali).

Da quando Britney ha riottenuto il controllo della sua vita, non ha certo perso tempo: non solo è entrata in un bar, ma ha anche sposato il compagni Sam Asghari e ha inciso un duetto con Elton John. E chissà se era poi riuscita a ottenere anche la pizza di Gino Sorbillo?