Brooklyn Beckham e la macchina da un milione di euro comprata “facendo lo chef”: su TikTok scattano le prese in giro

18 Agosto 2022

Cosa fa Brooklyn Beckham per sbarcare il lunario? Domanda sorprendentemente difficile. Figlio dell’ex calciatore David e della ex Spice Girl Victoria, il giovane ha avuto la fortuna (e anche la sfiga, che alla fine crescere con i riflettori puntati addosso non dev’essere carino) di nascere in una famiglia con un benessere economico tale da permettergli di esplorare più possibilità di carriera. Seguendo le orme del padre tentò in primis di diventare calciatore, ma la vita sul campo non faceva per lui – tanto che l’Arsenal, nota squadra londinese, lo scartò all’età di sedici anni. Poi ecco la passione fotografia: iscritto alla Parsons School of Design di New York nel 2017, il buon Brooklyn è attivato anche a pubblicare un libro con i suoi scatti intitolato What I See – scatti rapidamente diventati famosi sull’internet in quanto terribili nel peggiore dei casi e banali nel migliore. Altro cambio di direzione, dunque – e questa volta, assicura Brooklyn, è quella giusta: tempo di intraprendere la carriera da chef.

La passione per la cucina per il rampollo di casa Beckham è tale che si trovò perfino a condurre un cooking show – Cookin’ With Brooklyn, per l’appunto. Il programma, però, aveva un piccolo problema: il ragazzo non sapeva cucinare. Ops. Ebbene, come spesso accade con il popolo internettiano la carriera gastronomica del nostro protagonista è rapidamente finita nell’oblio dopo qualche battuta e qualche centinaio di meme; solo per poi tornare sulla bocca di tutti proprio in questi giorni. Brooklyn, infatti, ha nuovamente attirato l’attenzione sulla sua improbabile carriera da chef dopo essere apparso in un TikTok di Daniel Mac, un content creator che porta avanti una serie chiamata What do You do for a Living? (o letteralmente “Cosa fai di mestiere?”) in cui ferma degli sconosciuti a bordo di macchine estremamente costose chiedendo loro, per l’appunto, cosa fanno nella vita per permettersi una automobile del genere.

Immaginiamo che, a questo punto, avrete capito dove stiamo andando a parare. Mac, notata una McLaren da più di 1,2 milioni di euro, fiuta il materiale per una nuova puntata e si avvicina per interrogare il guidatore che, sorpresa, altri non è che il nostro Brooklyn. Daniel Mac non lo riconosce, tuttavia, e si limita a fare la grande domanda: “Cosa fai nella vita?”. Al che BB risponde: “Uhm… Sono uno chef“. Al popolo internettiano è bastato questo per imbracciare torce e forconi: “Nato in una famiglia multimilionaria e ora sposato con la figlia di miliardari. Ma è uno chef!!” scrive un’utente, implicando che molto probabilmente la macchina in questione non è di fatto stata acquistata con lunghi turni in cucina. Come potrete immaginare i commenti indignati sono molti – anche se qualcuno decide di scherzarci su: “Questo ragazzo farà strada” scrive un altro utente “Ha iniziato con niente: niente cucchiaio d’argento, niente genitori benestanti, niente di niente, e ora guardatelo. Vai ragazzo!”.