Regno Unito: al matrimonio di Brooklyn Beckham c’era anche un menu “dietetico”

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

Un enorme bouquet di fiori così bianchi da essere accecanti, il sole brillante della Florida, una lista di invitati che ricorda un appello in una classe dove tutti sono star dello spettacolo, Snoop Dogg in console per intrattenerli e menu “dietetico”. Ci stiamo riferendo al matrimonio di Brooklyn Beckham, figlio del celebre campione inglese, e Nicola Peltz, che si sono sposati a Miami, nella villa della famiglia di lei, qualche giorno fa.

Ma al di là degli invitati e dei loro vestiti firmati, o della security che si aggirava ringhiando per la tenuta, con enormi camion parcheggiati tutt’intorno a evitare l’incursione dell’occhio meccanico di qualche paparazzo, ciò che più attira la nostra attenzione è ciò che si sono mangiati – che diciamocelo, alla fine è il cibo il vero protagonista di molti matrimoni tra celebrità. A curare l’offerta culinaria è toccato allo chef locale Thierry Isambert, che era solito preparare i pasti per l’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton: per l’occasione, Isambert ha preparato un menu che include le ormai solite opzioni vegane e/o vegetariane, ma anche progettato una variante più leggera per andare incontro a chi sta contando le calorie (e dobbiamo essere sinceri, è un pensiero apprezzabile: quante volte vi è capitato di vedere i progressi guadagnati in palestra sfumare in un buffet?). Rimane un singolo dubbio: cosa avrà detto chef Gordon Ramsay?