Brooklyn Beckham si lancia nel mercato del food con una “speciale” salsa piccante

Dal mondo della cucina – con riflettori annessi, si capisce – a quello… Degli scaffali? Brooklyn Beckham si unisce all’ampia schiera di celebrità che fanno il proprio esordio nel mercato del food & beverage, ma lo fa a modo suo: niente tequila e niente cocktail ready to drink, che ormai sembrano andare per la maggiore; ma una particolare salsa piccante.

Due i gusti disponibili – Hot Habanero e Sweet Jalapeño -, entrambi accomunati dallo stesso prezzo al dettaglio di 15 sterline e da etichette decorate con cherubini intenti a baciarsi. Insomma, più che una salsa piccante ricorda la confezione di un profumo.

La salsa di Brooklyn avrà successo?

Abbiamo parlato di tequila e ready to drink, che a onore del vero rappresentano i campi d’esordio più popolati per celebrità che intendono cimentarsi in questo particolare settore, ma è bene notare che anche il mondo delle salse piccanti pullula di stelle della televisione o dello spettacolo. Qualche esempio?

C’è Ed Sheeran, che ha lanciato il suo Tingly Ted’s; o ancora Alice Cooper, che ha una linea che prende il nome dai suoi più grandi successi; e anche Kim Kardashian, che ha recentemente investito in una salsa piccante al tartufo (tartufo e piccante? Sembra un pasticciaccio). E il mercato, invece, che dice?

Si parla di fertilità, a quanto pare. I colleghi del The Guadian hanno riportato che Ocado ha registrato un aumento delle vendite del 10% su base annua per quanto concerne le salse piccanti, con le varianti coreane che hanno addirittura racimolato una crescita dell‘850% di ricerche. La regola più importante, e che pare muovere il flusso degli acquisti, è la cosiddetta instagrammabilità; ma c’è un altro importante elemento dietro questa nuova popolarità.

Si tratta dello show su YouTube Hot Ones, in cui gli ospiti – celebrità appartenenti a vari ambiti: da Jennifer Lawrence a Ricky Gervais – sono chiamati a rispondere a una serie di domande mentre assaggiano delle ali di pollo condite con salse sempre più piccanti. Brooklyn Beckham, in altre parole, pare sia intenzionato a intercettare un mondo che promette spazio e popolarità: staremo a vedere.