Jennifer Lopez debutta con il suo Ready to drink, e non poteva essere che questo

Attrice, cantante e da qualche tempo anche imprenditrice nel mondo dei drink alcolici: Jennifer Lopez amplia la propria linea di cocktail già pronti da bere e ispirata ai suoi soggiorni nel nostro caro e vecchio Stivale con il lancio di un Margarita già miscelato. Delola – questo il nome della linea in questione – ha fatto il suo approdo assoluto nel 2023, improntando la propria identità secondo il condivisibile adagio del “piacere prima del dovere”.

Cocktail già pronti da bere, dicevamo: soluzione semplice, rapida, comoda per chi vuole stappare e bere senza passare dal via (o dal bancone da intendere come laboratorio, potremmo dire). Il Delola Light Margarita è, come appena accennato, l’ultima aggiunta in assoluto alla linea di J. Lo e la quarta complessiva, andando così ad aggiungersi ai tre gusti che accompagnarono il lancio – Paloma Rosa Spritz, a base di tequila e pompelmo; Berry Spritz con vodka, ibisco e frutti di bosco; e infine L’Orange Spirtz con frutto della passione, arancia e mix di amaro.

La Margarita già pronta di Jennifer Lopez: tutti i dettagli sul lancio

Nuovo lancio, stesse regole. Delola rimane saldo ai valori che ne hanno contraddistinto il debutto: la volontà di offrire dei cocktail comodi e già pronti da bere in una declinazione più ipocalorica e un abito – quello di vetro, formato da 750 millilitri – più “elegante” rispetto a quello dei suoi competitor (pensiamo, giusto per fare un esempio recente, alla vodka soda di Kylie Jenner che di fatto “veste” la lattina).

Numeri alla mano il Delola Light Margarita si presenta con un volume alcolico del 12,5 per cento, un prezzo al pubblico di circa 20 dollari (equivalenti a circa 18 euro) e un apporto calorico di 125 calorie per porzione. Il suo annuncio, come è ormai obbligo e tradizione in questi tempi, è stato anche affidato alla vetrina dei social: sul suo profilo Instagram Jennifer Lopez ha pubblicato un breve reel in cui, avvolta in uno svolazzante abito verde acqua, si avvicina a poggiare su di un rialzo dello stesso colore la bottiglia di Margarita.

“L’idea dietro il lancio di Delola era quella di offrire cocktail di alta qualità ma con meno calorie del solito e che non richiedano troppo sforzo per essere preparati” ha spiegato Jennifer Lopez a proposito del lancio. Intuizione intelligente, badate bene: con i dati che raccontano di un mercato sempre più attento alla linea e alla salute – e una certa diffidenza nei confronti dell’alcol, anche e soprattutto tra gli adolescenti a stelle e strisce -, Delola può costruirsi una nicchia di tutto rispetto. Il cosiddetto star power di J. Lo, poi, è la ciliegina sulla torta.