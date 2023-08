Bruno Barbieri passa dalla cucina alla sala: sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2023

di Manuela Chimera 9 Agosto 2023

Secondo Dagospia non ci sarebbero dubbi: nel cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle 2023 ci sarà anche Bruno Barbieri. Temporaneamente, dunque, salvo imprevisti, ripensamenti o smentite, lo chef passerà dalla cucina alla sala. Da ballo, però. Pare infatti che in questa 18esima edizione, sempre condotta da Milly Carlucci, oltre a Bobby Solo, Simona Ventura e Teo Mammuccari ci sarà anche Bruno Barbieri.

Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle?

Messo da parte un attimo la casacca da chef, ecco che fra una puntata e l’altra di MasterChef Italia, fra un hotel e l’altro, Bruno Barbieri si dedicherà alla danza. Secondo indiscrezioni, Bruno Barbieri avrebbe già dato l’ok alla proposta fatta di Milly Carlucci.

Questo anche perché Ballando con le Stelle si terrà a settembre, quando le riprese di MasterChef Italia saranno già terminate (la nuova edizione del cooking show è prevista per il periodo di Natale. Di solito su Sky Uno a fine estate/inizio autunno parte prima X-Factor e poi a seguire MasterChef Italia). Quindi in teoria non ci dovrebbero essere sovrapposizioni e impedimenti di sorta.

In teoria potremo vedere nelle inedite vesti di ballerino lo chef a partire dal 21 ottobre, data di inizio di questa edizione di Ballando con le Stelle, ovviamente sempre in prima serata su Rai 1. La finale, invece, è prevista per sabato 23 dicembre.

Come anticipavamo, nel cast di questa edizione, oltre a Bruno Barbieri, figurano già anche Simona Ventura, Bobby Solo e Teo Mammuccari. Inoltre è possibile che partecipino anche Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura e Paola Perego. I giudici, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, saranno Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Riuscite a figurarvi Bruno Barbieri lontano dai fornelli o dai topper? In effetti, per quanto riguarda l’abbigliamento, ha già un look estroso degno di un ballerino. E sappiamo già da Bruno Barbieri – 4 Hotel che non si tira mai indietro quando si tratta di provare qualche sport particolare o cimentarsi in attività fisiche insolite.

Ma sarà anche un bravo ballerino? Staremo a vedere. Certo è che fra MasterChef Italia su Sky e Ballando con le Stelle su Rai 1 (per tacere poi di un’eventuale nuova stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel) rischiamo di andare in overdose televisiva da Barbieri. Basta solo che le sue performance artistiche non diventino l’equivalente nella danza dei celebri “mappazzoni” di MasterChef. Non ci rimane dunque che attendere e vedere (soprattutto i look, ci aspettiamo molto da quelli).