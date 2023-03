MasterChef Italia: il vincitore Edoardo va a mangiare insetti a Stasera c’è Cattelan

di Manuela Chimera 8 Marzo 2023

Certo che Edoardo non sta certo perdendo tempo: il nuovo vincitore di MasterChef Italia, dopo essersi fatto tagliare i capelli in piazza da Bruno Barbieri (era una scommessa fra i due: se Edoardo avesse vinto MasterChef, si sarebbe fatto tagliare la sua improbabile chioma… Ok, anche dopo tagliati, la chioma è sempre improbabile, ma questi sono dettagli), ecco che è andato a Stasera c’è Cattelan: qui ha mangiato degli insetti.

MasterChef Italia: Edoardo mangia insetti da Cattelan

Durante l’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan, uno degli ospiti è stato proprio Edoardo. Indossando come al solito una camicia dalla fantasia psichedelica, lui e Alessandro Cattelan si sono messi dei grembiuli per sollevare delle cloche.

Edoardo ha spiegato che gli stanno succedendo tante cose tutte insieme, ma che comunque era felice di essere lì. Una volta indossati i grembiuli e sistemati i microfoni, ecco che Alessandro Cattelan solleva le cloche. Altro che Masterchef, sotto le cloche c’erano:

cavallette al naturale

larve

cavallette al timo e origano

grilli in salsa barbecue

Scopo di tutto era preparare un aperitivo a base di insetti. Dopo aver scherzato con chi fra il pubblico, fino a poco prima, aveva dichiarato di voler assaggiare gli insetti, ma che adesso sembrava tirarsi indietro, ecco che Cattelan ha spiegato che gli insetti sono una fonte di cibo ricca di proteine, grassi buoni e anche sostenibile come metodica di allevamento.

Al che si è chiesto perché la gente sia così spaventata dal mangiare insetti, ma Edoardo, con la sua consueta verve, risponde che quello che lo spaventa di più è riuscire a mettersi i guanti (nel frattempo stava litigando con un guanto particolarmente ostinato). Cattelan gli ha così domandato se fosse mai successo anche a MasterChef che non riuscisse a indossare i guanti e Edoardo ha confermato: gli è capitato spesso, solo che, ovviamente, quei momenti venivano tagliati.

Tornando agli insetti, Edoardo ha affermato che per lui, la paura di mangiare insetti, è solo frutto di un preconcetto e che, anzi, lui preferisce mangiare insetti al posto di carne proveniente da allevamenti intensivi.

Così, ridendo e scherzando, si arriva alla prova degli assaggi. I due partono da una cavalletta al naturale: per Cattelan ha il sapore delle gallette quando rimangono aperte troppo a lungo e diventano mollicce, mentre per Edoardo sono stranamente pastose. Il pubblico, poi, ricorda ai due che devono provare anche le larve: detto, fatto. E sorpresa: per entrambi le larve sono molto buone da mangiare.

A questo punto bisogna iniziare con le preparazioni per fare l’aperitivo e Cattelan, per l’occasione, telefona ad Antonella Clerici. Cattelan fa vedere in videochiamata ad Antonella Clerici gli ingredienti, mentre Edoardo si scusa perché ha la bocca piena di cavallette al timo e origano (a quanto pare buone pure quelle).

Antonella Clerici non ha mai assaggiato gli insetti, ma riferisce che le è stato detto che i grilli sanno di pesce. Così Cattelan e Edoardo assaggiano pure quelli: per entrambi i grilli sono “pesciosi”.

Cattelan spiega ad Antonella che adesso prepareranno una tartina a base di insetti e che gliela lasceranno nel suo studio per l’indomani. Suo malgrado, Antonella Clerici promette di assaggiarla. Antonella poi fornisce indicazioni sugli ingredienti che le piacerebbe trovare nella tartina:

gorgonzola

humus

grillo come topping

Secondo Edoardo, humus e gorgonzola insieme non stanno bene, ma Antonella Clerici ribatte che lui nella finale di MasterChef ha messo un po’ di tutto insieme. Così la tartina va avanti, con la faccia di Antonella sempre più disgustata e Cattelan e Edoardo che continuano a sgranocchiare larve. Finita la tartina, Cattelan annuncia ad Antonella che andrà a mettere la tartina nel suo frigo.

Prima di concludere la videochiamata, Edoardo ricorda ad Antonella di chiamarlo anche nella sua trasmissione: in fin dei conti è disoccupato, quindi ci sta che si proponga. Finita la videochiamata, Cattelan si mangia una tartina con humus di barbabietola e cavallette, mentre Edoardo opta per una tartina con humus, cavallette al timo e origano, larve e olive. E la puntata finisce così, non a tarallucci e vino, ma a cavallette e grilli.

Ma la domanda rimane una sola: Edoardo farà più carriera come chef o come personaggio televisivo? Ai posteri l’ardua sentenza.