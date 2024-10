Bruno Barbieri rapito da Diabolik: ma il re del crimine conoscerà le regole dell’hotellerie?

La speranza è che non manchi il topper, altrimenti chi lo sente. Diabolik ha rapito Bruno Barbieri, ma per quale motivo? Dovrà estorcere il segreto di alcune ricette? Vuole guadagnarsi un posto nella MasterClass in modo un po’ meno ortodosso del solito?

Toccherà pazientare ancora per qualche giorno prima di scoprirlo, ahinoi – almeno a sabato 2 novembre, al prossimo Lucca Comics & Games. Il fumetto che lega il re del crimine e lo chef bolognese sarà infatti presentato in esclusiva a Foodmetti, il programma nel programma che unisce cibo e fumetti, e poi distribuito gratuitamente secondo alcune particolari modalità.

Il mistero di Diabolik e Barbieri, e il programma dell’evento

“Le regole dell’hotellerie“: questo l’eloquentissimo titolo dell’albo a fumetti, scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti. Le ipotesi hanno già preso a fioccare: si tratterà di un furto più omicidio nella camera da letto di un hotel? Di nuovo: speriamo solo ci sia il topper.

Largo alle norme operative, dunque: l’albo, come già accennato, sarà presentato al pubblico sabato 2 novembre da Foodmetti a Lucca Comics & Games 2024; ma il menu non si esaurisce certo a questa prima portata. Alle ore 14 lo stesso Bruno Barbieri prenderà palco e microfono per raccontare al pubblico come è nata la passione di Diabolik (eh già: Diabolik sta a Barbieri come Ducati sta a Bottura, di fatto), insieme a Faraci, Camuncoli e Bonetti. E poi, com’è chiaro, si passerà all’altra anima dell’evento: il cibo.

Cosa CAXXO leggi se…. non leggi DIABOLIK?! Oggi nel suo rifugio mi ha dato questo regalo!!! @DiabolikForum TOP !! pic.twitter.com/tgfeGsOXdU — Bruno Barbieri (@barbierichef) February 6, 2017

A partire dalle ore 17, infatti, Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli saranno chiamati a indossare il grembiule e ad affrontare i fornelli: l’obiettivo è quello di preparare gli spaghetti all’assassina (e che altro?) sotto lo sguardo attento di Barbieri. Le previsioni del meteo raccontano di precipitazioni pungenti e caustiche quanto basta.

Ultimo capitolo: la distribuzione del fumetto. Stando a quanto lasciato trapelare l’avventura di Diabolik e Barbieri sarà disponibile gratuitamente solo durante il palinsesto di Foodmetti a Lucca Comics & Games, con modalità che verranno comunicate nel futuro più prossimo. Occhi aperti!