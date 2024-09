Pecco Bagnaia ha in testa un casco speciale firmato da Massimo Bottura

“Ci sono le moto, e poi ci sono le Ducati” scriveva Massimo Bottura nel suo libro Slow Food, Fast Cars, realizzato con la moglie Laura Gilmore. Insomma, la love story – se così vogliamo definirla: e d’altronde ci sono tutti gli ingredienti – tra lo chef dell’Osteria Francescana e la casa di Borgo Panigale è già nota: motivo per cui nel vedere Pecco Bagnaia presentarsi al GP di Misano Adriatico con un casco pieno di tortellini non ci siamo troppo stupiti.

Ducati – Bottura – Bagnaia: altro che triangolo. Francesco Bagnaia, in arte “Pecco”, è per l’appunto un pilota di casa Ducati con già tre titoli mondiali che brillano nel palmarès, già apparso in queste pagine per il menu del suo matrimonio a sua volta firmato da Bottura. Ora il casco con i tortellini: ma avrà portato bene?

Il commento di Bagnaia e il risultato del GP

“Un piatto che per me è casa e famiglia, da sempre” ha scritto il pilota su Instagram. “È un grandissimo onore portare in pista questo casco realizzato insieme al mio amico Massimo Bottura, per omaggiare la realtà del Tortellante“. L’occasione, i nostri lettori più sportivi l’avranno già intuito, non poteva essere più ghiotta: marchio emiliano, Gran Premio emiliano.

L’impressione, insomma, è che Bottura si stia divertendo a vestire i panni del supertifoso, e che abbia trovato l’occasione matura per promuovere l’iniziativa del Tortellante, progetto solidale che prende la forma di un laboratorio terapeutico – abilitativo dove giovani e adulti nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano.

“Se dovessi mangiare un solo cibo per il resto della mia vita, sarebbero i tortellini” aveva spiegato Bottura. “Sono nato e cresciuto a Modena, non potrebbe essere altrimenti: fanno parte del mio Dna“. Ed ecco che i tortellini vanno in scena a Misano, dunque: bene per la Ducati, un po’ meno per Pecco.

A tagliare il traguardo è infatti un altro pilota Ducati, Enea Bastianini, mentre Bagnaia è caduto a sette giri dal termine. Ma il supertifoso Bottura ha comunque di che festeggiare: con il traguardo di Bastianini la Ducati festeggia la vittoria del campionato costruttori.