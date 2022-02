Bruno Barbieri – Sosia: su Sky arriva il docufilm con lo chef

di Manuela 9 Febbraio 2022

Vi ricordate del docufilm Bruno Barbieri – Sosia, quello che aveva vinto il premio come Miglior Lungometraggio al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento? Ecco, da oggi potremo vederlo su Sky Uno e in streaming su Now TV.

Questa prima co-produzione di Realize Networks di Pasquale Arria e Lampare Film, è in pratica il primo progetto cinematografico dello chef. O meglio: l’idea per realizzare questa specie di documentari è venuta in mente a Salvo Spoto, da 7 anni il personal manager dello chef e a Bruno Barbieri stesso. Durante un viaggio in Giappone, hanno deciso di parlare della questione dei sosia dei personaggi famosi.

Tutto è nato in quanto una decina di anni fa Barbieri non si sarebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stato imitato, con persone che vogliono vestirsi come lui (sempre se ami i vestiti sgargianti, si intende), che vogliono indossare i suoi stessi occhiali e che finiscono col comportarsi come lui. E poi ci sono anche i sosia che gli assomigliano involontariamente, c’è anche questa possibilità da considerare.

Secondo Barbieri, questa cosa non solo lo lusinga, ma porta con sé anche un carico di responsabilità. Inizialmente quando ha scoperto che c’erano dei suoi sosia si è messo a sorridere, ma poi quando è saltata fuori la storia del sosia Antonello (tranquilli: tutto ci verrà spiegato nel docufilm), ecco che la questione ha assunto dei risvolti un filino più preoccupanti. Anche perché da sosia a stalker il passaggio è molto veloce.

La serie promette anche qualche excursus nel settore della psicologia: cosa spinge una persona a vestirsi e comportarsi come Bruno Barbieri, spacciandosi magari anche per lui?

Ma non di soli sosia di Bruno Barbieri si parlerà: nella serie troveranno spazio anche i sosia di Freddie Mercury, Jack Nicholson, Tom Cruise, J-AX, Francesco Gabbani e Monica Bellucci.