Brussels Beer Challenge 2022: le birre premiate in degustazione da Open Baladin il 21 luglio

di Luca Venturino 5 Luglio 2023

Le birre italiane premiata durante la più recente edizione del Brussels Beer Challenge approdano a Roma in una serata aperta al pubblico – una serata dove, di fatto, potranno essere assaggiate dai partecipanti. L’appuntamento è per un paio di settimane da oggi: venerdì 21 luglio, presso Open Baladin della Capitale in Via degli Specchi numero 6. Cancelli aperti a partire dalle ore venti: come appena anticipato in apertura di articolo, i presenti potranno degustare le sedici produzioni del nostro caro e vecchio Stivale che hanno ricevuto un premio durante l’ultima edizione del Brussels Beer Challenge.

Brussels Beer Challenge 2022: la lista delle birre in degustazione da Open Baladin

Si tratta, in altre parole, di una interessante occasione per confrontar ei propri gusti con quelli della giuria di una delle più prestigiose competizioni brassicole del Vecchio Continente: se d’altronde è bene sottolineare che una medaglia al Brussels Beer Challenge è indubbiamente una garanzia di alta qualità per il consumatore finale, avere l’opportunità di confrontare il proprio gusto soggettivo con la più disciplinata lettura di un giudizio oggettivo rappresenta senza alcuna ombra di dubbio un esperimento degno di nota.

Ma torniamo a noi – come accennato qualche riga più in su, all’appuntamento da Open Baladin a Roma, in data venerdì 21 luglio, saranno disponibili alla spina le birre di Torre Mozza, Granda, Antikorpo, Radiocraft, Rethia, Mezzavia, Mezzopasso e Gaia; con due produzioni belghe – Val Dieu e Malheur – che invece andranno a chiudere l’itinerario. Importante notare, per di più, che anche la migliore birra italiana in gara, trofeo Cronache di Birra, del birrificio Brùton sarà disponibile all’assaggio.

Un piccolo riassunto delle norme operative, che magari chi si era seduto in fondo non ha sentito bene – Open Baladin Roma, all’indirizzo Via degli Specchi numero 6, a partire dalle ore 20.

Ok, ma che cos’è il Brussels Beer Challenge?

Ve la facciamo semplice – in poche parole, il Brussels Beer Challenge è la prima competizione professionale di birre in Belgio, fondata poco più di una decade fa (nel 2012, a essere precisi) dalla società Becomev, diretta da Luc de Raedemaeker e Thomas Costenoble.

La più recente edizione (quella del decimo compleanno, coincidentalmente) ha visto partecipare quasi 2000 etichette, di cui una percentuale decisamente sostanziosa (250 birre in tutto) provenienti dal Bel Paese.

L’obiettivo del Brussels Beer Challenge è di fatto quello di valutare in maniera oggettiva la qualità delle birre in gara e contemporaneamente di fornire ai birrifici partecipanti un utile strumento di promozione internazionale. La prossima edizione dell’evento itinerante si terrà in quel di Turnhout (in Belgio, ovviamente) dal 29 al 31 di ottobre.