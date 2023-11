Bun Burgers apre a Milano al Merlata Bloom

di Luca Venturino 15 Novembre 2023

Il nuovo punto vendita di Bun Burgers approda negli spazi del più grande centro commerciale di Milano, il Merlata Bloom. Numeri alla mano si tratta del diciannovesimo locale complessivo del brand di fast restaurant facente parte del portfolio di Gioia Group, che per questa nuova incursione meneghina ha deciso di sperimentare una fusione tra un nuovo concept estetico, ideato appositamente per il contesto del Merlata Bloom, e un’offerta di prodotti – o la cosiddetta food experience, se siete amanti degli inglesismi – più classica, che potremmo un po’ definire come il marchio di fabbrica del brand. Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata a cosa possiamo aspettarci dal nuovo punto vendita milanese di Bun Burgers.

Bun Burgers approda a Milano: tutti i dettagli della nuova apertura

A spiccare all’occhio – in tutti i sensi, a dire il vero – del nuovo locale di Bun Burgers al Merlata Bloom o è per l’appunto soprattutto la nuova identità visiva, che come abbiamo accennato in apertura di articolo è stata appositamente studiata per i centri commerciali dallo Studio Antitetico di Milano e dal suo direttore creativo Fabio Mennella. A ispirare questa piccola rivoluzione estetica è la più tradizionale atmosfera della hamburgerie tradizionali, con tonalità cromatiche che toccano i toni del grigio, dell’arancione e del bianco e che pongono come assoluto protagonista il prodotto simbolo del brand – lo smashed burger.

“La nostra presenza all’interno del lifestyle center destinato a diventare un punto di riferimento per lo shopping cittadino è fondamentale e l’abbiamo valorizzato inaugurando qui il nostro nuovo concept dedicato ai mall” ha commentato a tal proposito o Simone Pescatore, Brand General Manager di Bun Burgers. “Questo locale, poi, è il quarto aperto in franchising – dopo gli store di Assago, Paderno e Orio – con il quale abbiamo sperimentato, con successo, una nuova formula retail che apre Bun Burgers a nuovi scenari”.

Rimarrà invece costante, rispetto agli altri punti vendita di Bun Burgers, l’offerta di ristorazione: oltre al classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash (disponibile, è bene notarlo, anche in versione vegetale) il menu comprende, in particolare, anche proposte per gli amici a quattro zampe.

“Questa apertura non solo consolida la percezione di Bun Burgers quale insegna chiave tra i fast casual restaurant italiani allargando il suo target di riferimento ma ha per Gioia Group una fondamentale rilevanza strategica perché lo inserisce nel place to be dello shopping cittadino in cui è indispensabile figurare” ha dichiarato infine Vincenzo Ferrieri, Founder e Ceo di Gioia Group.