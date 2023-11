Diego Vitagliano apre a Santa Lucia, nel cuore di Napoli (e non è l’unica novità)

di Luca Venturino 14 Novembre 2023

Non c’è due senza tre, il quattro vien da sé… E il cinque? Beh, il cinque a Napoli. Confusi? Ma no, niente paura: ci stiamo semplicemente riferendo alla nuova apertura di Diego Vitagliano, che con il suo quinto locale approda nel pieno cuore del capoluogo campano, nel pittoresco Borgo Santa Lucia.

Dopo Bagnoli, Pozzuoli, Doha e la più recente apertura a Roma, risalente appena all’inizio dell’anno, la pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli sorgerà, a essere ben precisi, in via Santa Lucia n. 78/80/82, con il taglio del nastro che avverrà nella giornata di martedì 5 dicembre. Attenzione, però; perché l’apertura partenopea non è l’unica novità per l’universo del maestro pizzaiolo: la sede romana, infatti, si trasferirà in una nuova location, più grande e più adatta a ospitare un numero maggiore di persone.

Diego Vitagliano: tutto quel che c’è da sapere sulla nuova pizzeria a Napoli

Squadra che vince non si cambia, si suol dire. La nuova pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli seguirà identità e formula delle altre pizzerie campane, con la tonda di matrice napoletana che vestirà i panni della protagonista, con cornicione pronunciato, leggera e altamente digeribile; ma non per questo mancherà l’impasto croccante (una pizza croccante tonda cotta alla pala), la rustichella (più simile ad una pizza tonda romana crunchy) e la celebre pizza senza glutine firmata dal pizzaiolo napoletano, davvero difficile da distinguere da quella con impasto tradizionale, realizzata all’interno di un’area asettica e con forno appositamente dedicato.

Qualche altra norma operativa, giusto per stuzzicare l’appetito: la carta delle pizze è strutturata secondo una divisione in sette categorie – Le Marinare, Le Margherite, Le Speciali, Le Old School, Le Rustichelle, Le Pizze Croccanti e Le Fritte e al Forno -, accompagnate dai ripieni della tradizione napoletana (i calzoni), sia fritti che al forno, e da un più ampio menu degustazione. Ultimi ma non ultimi si segnalano poi i fritti, dai classici crocchè di patate alla frittatina di bucatini; e i dolci firmati dalla pasticceria Etoile di Napoli.

Le novità, come abbiamo accennato in apertura di articolo, non finiscono però qui. La pizzeria di Roma, aperta appena una manciata di mesi fa, ha riscosso un tal successo da rendere opportuno un trasferimento in una nuova location, più adatta ad accogliere i clienti: stando a quanto lasciato trapelare il locale (il cui indirizzo è ancora top secret) sarà a gestione diretta, mentre a partire dal 13 novembre 2023 la pizzeria di via Flaminia non sarà più firmata da Diego Vitagliano.