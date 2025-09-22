Buona idea, TikTok: mettiamo ancora un po’ di zucchero nelle bevande gasate

In Missouri impazza una nuova moda dei drink, e secondo qualcuno è un trend nostalgico.

Se vi aggirate nel Missouri in questi giorni (o molto più semplicemente su TikTok), potreste notare una novità tra le offerte di beveraggio delle stazioni di servizio. Si chiama heavy soda, ed è una versione “appesantita” delle bibite gasate – dalla Pepsi alla Mountain Dew, passando per la Dr Pepper – a cui viene aggiunta una dose extra di sciroppo: in altre parole, ancora più zucchero. In una fase storica in cui Trump e diverse aziende mettono in discussione la salubrità dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, lo Stato con capitale Jefferson City decide di lanciare un nuovo trend, già virale sui social, che fa venire i brividi ai dentisti.

Ancora più zucchero nelle bibite gasate

Basta un poco di zucchero e la bevanda va giù. Ma nei distributori di bibite gasate alla spina che iniziano a circolare in Missouri lo zucchero è ben più di un poco, e raggiunge dosi abbastanza elevate da parlare di heavy sodas, bevande gasate “appesantite” da un’ulteriore aggiunta di sciroppo.

Il motivo, a detta di chi ha elaborato la pozione che farà la fortuna degli studi dentistici dello Stato americano, è offrire non solo la massima dolcezza (come se non fosse già abbastanza), ma anche garantire il giusto equilibrio di gusto a mano a mano che il ghiaccio si scioglie, specie per chi sorseggia la bevanda nel corso di un’intera giornata.

Il trend preoccupa non poco i professionisti dell’odontoiatria, che avvertono i bevitori di heavy soda degli ovvi rischi di carie, infiammazioni gengivali ed erosione dello smalto dentale, per non parlare delle problematiche legate al cuore e ad altri organi.

Ma la storia ha un risvolto storico interessante, perché secondo alcune voci internettiane non si tratta di un’assoluta novità: “La heavy Pepsi è una cosa normale in Missouri“, afferma qualcuno, a cui fa eco un altro utente nostalgico: “Mi ricordo che in passato i cinema vendevano la Coca-Cola alla ciliegia heavy. Mi manca”. Ma da oggi, per gentile concessione delle aree di servizio del Missouri e di TikTok, la zuccherata nostalgia è accontentata.