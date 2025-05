Buonissima 2025: la novità estiva e il programma

Torino, place to be nei mesi a venire per chiunque possa vantare una deriva gastrofregna. L’ossessiva geometria sabauda si prepara ad accogliere The World’s 50 Best Restaurants – e già si sapeva – e la versione estiva – qui la novità – di Buonissima, kermesse che da una manciata di anni a questa parte ha preso a farsi conoscere come uno degli eventi gastronomici più importanti dello Stivale.

Albert Adrià, Ferran Adrià, Ana Roš, Mauro Uliassi, Massimo Bottura, Norbert Niederkofler, Alain Ducasse, Davide Oldani, René Redzepi, Massimiliano Alajmo, Enrico Crippa… La lista delle comparse è abbastanza lunga da spingere alcuni di voi – lo sappiamo – a saltarla con gli occhi per leggere la frase successiva. Tornare indietro adesso non vale: l’importante è che il messaggio sia giunto al mittente.

La mole (ah! ah! ah!) dell’evento si racconta da sé, dunque. L’appuntamento con l’edizione tradizionale, per così definirla, è come consuetudine atteso per l’autunno (22 – 26 ottobre); ma la novità dell’ultima ora è la Summer Edition: un palinsesto di oltre venticinque eventi che vedrà presenti più di cinquanta cuochi e chef provenienti da tutto il globo terracqueo.

Il programma di Buonissima Summer Edition

Largo alle norme operative, dunque. Il calendario dice dal 17 al 21 di giugno, le mappe indicano più punti del capoluogo piemontese. Martedì 17, a partire dalle ore 18, gli spazi di Flashback Habitat ospiteranno la Vertical Dinner, prima grande novità della declinazione estiva di Buonissima: sette chef si cimenteranno in una cena “verticale”, pensata per raccontare la migliore cucina regionale italiana lungo il tema “Trattoria Italia”.

Il giono successivo torna Degustando, format già rodato con dieci chef internazionali protagonisti che porteranno la loro personale interpretazione gastronomica, culturale e territoriale in Italia – un melting pot di gusto. Le Cene Pop Up, invece, occuperanno le serate dal 17 al 20 di giugno: trattasi di novità pensate appositamente per la Summer Edition e che vogliono unire l’anima Pop e l’anima Top della ristorazione. Nello specifico:

Si parte martedì 17 giugno, con l’osteria Antiche Sere della famiglia Rota , una delle trattorie più popolari della città, interprete della migliore tradizione torinese di cucina e convivialità, che ospita Le Calandre dei fratelli Alajmo, tre Stelle Michelin a Rubano (Padova).

della famiglia Rota una delle trattorie più popolari della città, interprete della migliore tradizione torinese di cucina e convivialità, che ospita Sempre martedì 17 il Ristorante SanTommaso 10 , guidato dallo chef Gabriele Eusebi, ospita lo chef Errico Recanati, maestro della brace nel Ristorante Andreina, 1 Stella Michelin a Loreto (AN).

, guidato dallo chef Gabriele Eusebi, ospita lo chef Errico Recanati, maestro della brace nel 1 Stella Michelin a Loreto (AN). Mercoledì 18 giugno Matteo Baronetto , già chef del Ristorante Del Cambio e co-ideatore di Buonissima, sarà ospite di Lao , il ristorante che ha saputo raccontare alla città la migliore cucina di Shangai e del resto della Cina, grazie all’incredibile lavoro culturale e gastronomico svolto dalla sua titolare Tina Dai.

, già chef del Ristorante Del Cambio e co-ideatore di Buonissima, sarà ospite di , il ristorante che ha saputo raccontare alla città la migliore cucina di Shangai e del resto della Cina, grazie all’incredibile lavoro culturale e gastronomico svolto dalla sua titolare Tina Dai. Venerdì 20 giugno la cena sarà al ristorante Opera – Ingegno e Creatività , dove lo chef Stefano Sforza ospiterà il collega Paolo Griffa , una stella Michelin al Caffè Nazionale di Aosta, giovane interprete creativo di una cucina ispirata all’arte nella forma e nella sostanza.

, dove lo chef ospiterà il collega , una stella Michelin al Caffè Nazionale di Aosta, giovane interprete creativo di una cucina ispirata all’arte nella forma e nella sostanza. Si prosegue poi venerdì 20 giugno da Scatto, il ristorante fine dining delle Gallerie d’Italia – Torino guidato dai Costardi Bros, che apriranno la loro cucina allo chef Dennis Panzeri de La Piola di Piazza Duomo ad Alba, indirizzo che, grazie all’attenzione al territorio portata avanti dalla famiglia Ceretto, ha saputo rinnovare come pochi altri la proposta di cucina piemontese tradizionale.

Non mancheranno, infine, gli appuntamenti con Piolissima e Bistromania: il primo coinvolgerà diciassette piole che proporranno altrettante ccene popolari a base di cucina piemontese; mentra la seconda, grande festa dedicata all’omonimo modello, si terrà il 20 giugno da Snodo, il ristorante delle OGR, a partire dalle ore 19.