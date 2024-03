The World’s 50 Best Restaurants 2025 sarà a Torino

The World’s 50 Best Restaurants sbarca in Italia, e più precisamente a Torino: a darne l'annuncio è lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio.

A volte i “Le faremo sapere” hanno un lieto fine. La cerimonia finale di The World’s 50 Best Restaurants 2025 sbarca in Italia e più precisamente a Torino: l’annuncio arriva direttamente dallo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una presentazione dei dati sull’andamento del turismo nel contesto regionale. I nostri lettori più attenti si ricorderanno che, nel 2022, il capoluogo piemontese presentò la sua candidatura formale a ospitare l’evento in questione – un atto di ambizione che, a un anno e mezzo di distanza, si è infine concretizzato nel tanto sperato pollice in su.

Gli sguardi di cuochi, giornalisti, gastrofregni e semplici golosi saranno dunque chiamati a farsi strada per la ossessiva geometria sabauda: la speranza, nel frattempo, è che i ristoranti del nostro caro e vecchio Stivale riescano a portare a casa una performance migliore rispetto a quella messa a segno nel 2023, con diversi alfieri – Piazza Duomo, Le Calandre e Uliassi, per fare un esempio – che precipitarono di diverse manciate di posizioni nella classifica finale.

The World’s 50 Best Restaurants 2025 a Torino: tutti i dettagli

D’altro canto è bene notare che prima dell’appuntamento sabaudo la ristorazione nostrana avrà modo di formulare un riscatto in quel di Las Vegas: l’edizione 2024 di The World’s Best Restaurants si terrà proprio qui, nella cosiddetta Città del vizio, il 5 di giugno. La speranza, dicevamo, è quella di essere serviti dei bocconi un po’ meno amari.

Ma torniamo a noi, e all’approdo di The World’s Best Restaurants in quel di Torino: al di là dell’evidente prestigio della classifica, è di fatto importante sottolineare come l’ospitare l’evento possa spingere l’enogastronomia locale e, perché no, anche nazionale sul primo piano assoluto della vetrina mondiale. L’opportunità, in altre parole, è quella di potere intavolare una forte campagna di valorizzazione e comunicazione approfittando dell’attenzione della critica internazionale e, più in generale, del mondo della ristorazione.

Cirio, come anticipato in apertura di articolo, ha spiegato di essere stato “autorizzato a dire che stiamo completando le operazioni per organizzare nel 2025 i The World’s 50 Best Restaurants a Torino. Questo evento rappresenterà un momento fondamentale per la valorizzazione della gastronomia e della grande cucina territoriale, per la valorizzazione di tutto il nostro sistema gastronomico”. Ecco, come dicevamo nelle righe sopra, per l’appunto. L’entusiasmo del presidente della Regione Piemonte è decisamente condivisibile: l’occasione è ghiotta, e vorrete scusarci il gioco di parole. “Noi crediamo in questa manifestazione”, ha poi concluso. A chi lo dice, presidente Cirio.