Proseguono i richiami sul sito Salute.gov. Questa volta si tratta di un richiamo multiplo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Burger classico e Miniburger di Despar Veggie a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettivi è quella del 26 luglio 2021.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è DEspar Veggie, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Despar Italia C.A.R.L., il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Kioene e il nome del produttore è Kioene S.p.A., con sede dello stabilimento in via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero.

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, i numeri di lotto e le date di scadenza dei prodotti coinvolti in questo richiamo:

Burger Classico bio fresco : numeri di lotto F600317, F600359, F600419, F600465, F600535 e F600568, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente del 4 agosto 2021, del 6 agosto 2021, dell’11 agosto 2021, del 13 agosto 2021, del 18 agosto 2021 e del 20 agosto 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 160 grammi

: numeri di lotto F600317, F600359, F600419, F600465, F600535 e F600568, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente del 4 agosto 2021, del 6 agosto 2021, dell’11 agosto 2021, del 13 agosto 2021, del 18 agosto 2021 e del 20 agosto 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 160 grammi Miniburger Quinoa e Zucchine fresco : numeri di lotto F600418, F600464, F600534, F600567 e F600207, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente dell’11 agosto 2021, del 13 agosto 2021, del 18 agosto 2021, del 20 agosto 2021 e del 28 luglio 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 160 grammi

: numeri di lotto F600418, F600464, F600534, F600567 e F600207, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente dell’11 agosto 2021, del 13 agosto 2021, del 18 agosto 2021, del 20 agosto 2021 e del 28 luglio 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 160 grammi Miniburger Miglio e Carote bio fresco: numeri di lotto F00315, F600254, F600357, F600417, F600463, F600533 e F600566, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente del 4 agosto 2021, del 30 luglio 2021, del 6 agosto 2021, dell’11 agosto 2021, del 13 agosto 2021, del 18 agosto 2021 e del 20 agosto 2021

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè il rilievo di ossido di etilene nella materia prima utilizzata e superiore ai limiti consentiti dalla legge a seguito di analisi di autocontrollo.

Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a riportare presso il punto vendita di acquisto eventuali lotti già presenti in casa per la sostituzione. Ovviamente i numeri di lotto sopra indicati non devono essere utilizzati.